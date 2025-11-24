0
19 минут
Новости

В Башкирии в кумысе обнаружили коровье молоко

В Башкирии Россельхознадзор вскрыл обман производителя национального напитка. Вместо заявленного кобыльего молока в кумысе нашли только коровье.
производство кумыса
©Радий Хабиров / Телеграм

Сотрудники надзорного ведомства республики уличили местного изготовителя в грубой подмене сырья для традиционного кисломолочного продукта. О выявленном факте фальсификации сообщили представители Управления Россельхознадзора по РБ.

Специалисты отдела вирусологии и молекулярных исследований Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» изучали подозрительные образцы с 17 по 19 ноября 2025 года. Эксперты применили метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), чтобы точно установить видовую принадлежность биологического материала в бутылке.

Упаковка гласила, что внутри находится продукт исключительно из кобыльего молока. Однако высокоточное оборудование показало обратное: генетических следов лошади в жидкости не оказалось вовсе. Зато анализ безошибочно определил наличие ДНК крупного рогатого скота, о чем этикетка скромно умалчивала.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия расцениваются как прямая фальсификация. Скрывая истинный состав, бизнесмены нарушают технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки». Покупатель имеет право знать полный перечень ингредиентов, за которые платит деньги.

Башкирия традиционно удерживает статус лидера по выпуску этого целебного напитка в России — ежегодно местные фермеры производят более 3,5 тысячи тонн продукта. Спрос на него огромен не только внутри страны: только за первое полугодие 2025 года республика экспортировала в Казахстан и Киргизию свыше 6,7 тысячи тонн молочной продукции, включая кумысные изделия.

На фоне высоких объемов выработки проблема качества остается острой. По статистике федерального ведомства, в 2024 году доля подделок в молочной отрасли достигла 13,09%, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом. Чаще всего недобросовестные дельцы пытаются удешевить товар за счет растительных жиров.

Контролировать потоки сырья помогает система «Меркурий», отслеживающая путь товара «от поля до прилавка». Именно цифровой мониторинг часто позволяет выявить несостыковки, когда, например, из 30 литров входящего сырья по документам волшебным образом получается тонна готовой еды.

