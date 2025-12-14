0
26 минут
Новости

В Башкирии в ДТП погиб 54-летний журналист и писатель Ильшат Имангулов

Журналист, писатель и общественный деятель Ильшат Имангулов погиб в дорожной аварии 12 декабря в Башкирии. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило агентство «Башинформ». Ему было 54 года.
Ильшат Имангулов
©Ильшат Имангулов / ВКонтакте

Церемония прощания состоялась 14 декабря в деревне Купербаш Краснокамского района. Там прошли детские годы погибшего. Обстоятельства аварии пока не раскрываются.

Ильшат Василевич Имангулов появился на свет 22 ноября 1971 года в Уфе. Он получил диплом Башкирского государственного аграрного университета по специальности зооинженер-пчеловод. Занимался изучением популяционной генетики медоносной пчелы в Уфимском научном центре РАН.

Позднее Имангулов связал жизнь с журналистикой. Работал собственным корреспондентом изданий «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Известия» в регионе. Публиковался в «Парламентской газете», газете «Труд» и профессиональном журнале «Журналист». Выступал собкором татарского информагентства «Татар-информ».

В 2010 году Имангулов получил премию территориального управления Министерства юстиции РФ за лучший материал о правах человека. Его отмечали благодарностями Всемирный конгресс татар и Татарское дворянское собрание.

Имангулов проявил себя и как писатель. Дебютировал в 2010 году с историко-краеведческим двухтомником «Хроники Прикамья». Среди его работ — «История села Старый Аткуль», «История ДОСААФ Башкортостана» и другие книги. В 2024 году в Уфе вышел научно-фантастический роман «Презентация времён».

Как прозаик Имангулов занимался переводами рассказов с татарского языка и публиковал их в литературном журнале «Бельские просторы» с 2022 года.

Башкирская журналистика за последнее время понесла несколько значительных потерь. В сентябре 2024 года на 46-м году жизни скончался Вильдан Галин — заместитель директора ГТРК «Башкортостан». Ранее в Уфе простились с Разилем Бикбулатовым, который посвятил работе в ведущих республиканских СМИ более 30 лет.

