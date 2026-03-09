0
В Башкирии в 2025 году выдворили вдвое меньше мигрантов

В Башкирии число судебных решений о выдворении мигрантов сократилось на 58,2%, а количество нарушений миграционного законодательства снизилось на 12,7%. При этом иностранцев на учёте стало больше. МВД по Республике Башкортостан опубликовало итоги миграционной работы за 2025 год.
В Башкирии установили рекорд по количеству депортированных нелегальных мигрантов
Фото: ГУФССП России по РБ, Vk

За отчётный период на миграционный учёт в регионе встали 173,6 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства — на 8% больше, чем в 2024 году. Количество выявленных нарушений миграционного законодательства снизилось на 12,7% — до 18 704 случаев. Суды вынесли 248 решений об административном выдворении — на 58,2% меньше, чем годом ранее.

Почему судебных выдворений стало меньше на 58%

Сокращение судебных постановлений объясняется тем, что с февраля 2025 года полномочия по принятию решений о выдворении перешли от судов к должностным лицам МВД. С 5 февраля в России заработал режим высылки незаконных мигрантов — нарушители должны были урегулировать своё правовое положение до 10 сентября 2025 года.

Рекорд 2024 года: 1 495 высланных после «Крокуса»

В 2024 году Башкирия зафиксировала рекорд по выдворению — судебные приставы препроводили до пунктов пропуска через госграницу 1 495 иностранцев, сообщал «Башинформ». Рост тогда был связан с ужесточением миграционного контроля после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года.

Операция «Нелегал-2025»: 400 нарушений за месяц

В ноябре 2025 года в ходе операции «Нелегал-2025» в Башкирии выявили 400 нарушений, приняли решение о выдворении 73 человек и депортации двух, сообщила пресс-служба МВД по РБ.

По данным ФССП, за 2025 год из России принудительно выдворили почти 64 тысячи иностранцев в 76 государств — на 26% меньше, чем в 2024-м (более 87 тысяч человек).

Узбекистан, Таджикистан, Казахстан: откуда едут в Башкирию

По словам замначальника управления по вопросам миграции МВД по РБ Гузель Баймуратовой, основная часть иностранцев прибывает из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, а 73% указывают трудовую деятельность как цель пребывания. Мигранты заполняют порядка 33 тысяч вакансий в республике на фоне дефицита рабочих рук, пишет news-bash.ru.

283 млн рублей НДФЛ и 830 млн на высылку

НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа от трудовых мигрантов за первое полугодие 2025 года вырос на 21,4% и составил более 283 млн рублей, сообщили в МВД по РБ. При этом госзатраты на выдворение мигрантов из РФ в 2025 году достигли 830 млн рублей — на 30% больше, чем годом ранее, писали «Ведомости».

