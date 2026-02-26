0
В Башкирии уволенные работники получат бесплатного юриста для судебных споров с работодателем

Курултай Башкирии расширяет перечень случаев для бесплатной правовой поддержки: после принятия поправок государственные юристы смогут помочь жителям республики в трудовых конфликтах с работодателями.
Председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев анонсировал поправки в региональный закон «О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан». Документ расширяет список обстоятельств, при которых граждане вправе безвозмездно обратиться за правовой поддержкой к специалистам Государственного юридического бюро республики. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Как уточнил спикер парламента, после принятия закона жители Башкортостана получат право на бесплатное юридическое сопровождение в судебных разбирательствах по трудовым спорам. Юристы окажут помощь в случаях незаконного отказа в оформлении трудового договора, восстановления на рабочем месте, взыскания невыплаченной заработной платы, компенсации морального ущерба и оплаты за период вынужденного простоя. Республиканский парламент рассмотрит законопроект на ближайшем пленарном заседании 27 февраля.

Кто имеет право на бесплатную помощь адвоката в Уфе и регионе

Сейчас на бесплатную правовую помощь в Башкирии могут претендовать малоимущие граждане, люди с инвалидностью I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России и Советского Союза, герои труда, участники СВО, дети с инвалидностью, сироты, усыновители и родители из многодетных семей.

Закон «О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан» (№ 638-з) действует с 24 декабря 2012 года. Законодатели регулярно дополняют его новыми категориями получателей и случаями оказания помощи. 15 ноября 2025 года вступил в силу федеральный закон, который расширил права граждан на бесплатную юридическую помощь при трудовых спорах. Как сообщала Гострудинспекция по РБ, до этих поправок льготники при трудовых конфликтах могли рассчитывать лишь на консультативную помощь, а теперь они получили право на бесплатное представительство в судах.

Новые льготы для студентов-сирот и многодетных семей

В октябре 2025 года депутаты Госсобрания одобрили в первом чтении законопроект, расширяющий список льготных категорий за счёт студентов-сирот и бывших заключённых. Законопроект внёс председатель Госкомитета по делам юстиции Владимир Спеле.

С декабря 2025 года бесплатная юридическая помощь стала доступна многодетным семьям Башкирии — родителям с тремя и более детьми, где старшему не исполнилось 18 лет (или 23 года при обучении на очном отделении). В январе 2026 года в республике начал работать цифровой сервис «Правовая помощь», через который граждане могут получить бесплатную юридическую консультацию онлайн или записаться на очный приём к специалисту.

