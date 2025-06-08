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В Башкирии увеличилось количество смертей с неустановленными причинами

©Радий Хабиров | Телеграм

Республиканские власти получили доклад о критической демографической ситуации. Превышение смертности над рождаемостью достигло рекордных 35,6 процента.

За минувший год в регионе скончались свыше 51 тысячи жителей. Цифра выросла почти на восемь процентов по сравнению с предшествующим периодом.

Кардиологические патологии по-прежнему лидируют среди смертельных диагнозов. Каждые 100 тысяч башкортостанцев теряют 418 человек из-за сердечно-сосудистых недугов, хотя динамика здесь положительная — минус 12,2%.

Настораживает резкий всплеск смертельных случаев с неопределенными причинами. Такие заключения медики стали выносить почти в пять раз чаще — 163 случая на сотню тысяч граждан.

Онкопатологии занимают третью строчку антирейтинга (150 жизней из каждых ста тысяч). Внешние факторы (травмы, отравления) выросли на 21%, как и неврологические заболевания.

Республика столкнулась с демографическим кризисом, который эксперты сравнивают с айсбергом — видимая часть проблемы лишь намекает на масштаб бедствия.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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