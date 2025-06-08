В Башкирии увеличилось количество смертей с неустановленными причинами

Республиканские власти получили доклад о критической демографической ситуации. Превышение смертности над рождаемостью достигло рекордных 35,6 процента.

За минувший год в регионе скончались свыше 51 тысячи жителей. Цифра выросла почти на восемь процентов по сравнению с предшествующим периодом.

Кардиологические патологии по-прежнему лидируют среди смертельных диагнозов. Каждые 100 тысяч башкортостанцев теряют 418 человек из-за сердечно-сосудистых недугов, хотя динамика здесь положительная — минус 12,2%.

Настораживает резкий всплеск смертельных случаев с неопределенными причинами. Такие заключения медики стали выносить почти в пять раз чаще — 163 случая на сотню тысяч граждан.

Онкопатологии занимают третью строчку антирейтинга (150 жизней из каждых ста тысяч). Внешние факторы (травмы, отравления) выросли на 21%, как и неврологические заболевания.