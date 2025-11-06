0
6 часов
Новости

В Башкирии утвердили самую дешёвую программу по отлову животных в Приволжье

Власти Башкирии немного подняли финансирование на отлов животных, но он всё равно самый низкий в ПФО — всего пять тысяч на особь. Подрядчики уходят с рынка.
стая бродячих собак
©ВКонтакте

Подрядчики в Башкирии больше не хотят заниматься отловом бездомных животных. За последние два года их количество сократилось почти вдвое — с 30 до 18 компаний и ИП. Причина в том, что работать стало просто экономически невыгодно.

А всё из-за скромных расценок, установленных властями. На 2026 год муниципалитетам выделят 60,7 миллиона рублей на программу по обращению с бродячими животными. Это на 10% больше, чем в 2025-м, но всё ещё сильно не дотягивает до показателей прошлых лет, когда бюджет был около 80 миллионов.

Впервые субвенции разделили: 51,4 миллиона рублей направят на работу с 12,4 тысячами собак, а 9,3 миллиона — с 3 тысячами кошек. Если всё поделить, то на одно животное в среднем по республике закладывается всего 5 тысяч рублей. В эту сумму входят отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск.

Это самый низкий норматив во всём Приволжском федеральном округе. Для сравнения, в Мордовии на такие же процедуры выделяют 15 тысяч рублей на животное, в Ульяновской области — 14,2 тысячи, а в Удмуртии — 13,3 тысячи. Разница почти в три раза.

Больше всего денег традиционно получит Уфа — 19 миллионов рублей. Стерлитамаку направят 4,5 миллиона, Салавату — 2,3 миллиона. Меньше всех достанется Ермекеевскому и Зилаирскому районам — по 177 тысяч рублей на каждого.

Проблема обострилась на фоне роста числа нападений бродячих собак. С начала 2025 года количество таких случаев выросло на 23%, а число жалоб на стаи увеличилось на 43%. В ответ на это власти признали программу «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск» (ОСВВ) неэффективной, поскольку за пять лет на улицы вернулись 67 тысяч собак, которые сбиваются в стаи и становятся агрессивными.

В июле 2023 года федеральный закон дал регионам право самим решать судьбу бездомных животных. После этого более 15 субъектов РФ, включая Бурятию, Алтай, Астраханскую и Оренбургскую области, разрешили усыпление. В Башкирии также приняли закон, позволяющий умерщвлять животных, которые нанесли вред человеку, однако пока не применяют его массово, в отличие от некоторых других регионов.

Похожие записи
0
16.10.2025
Новости

Финансирование программы отлова животных в Башкирии сократили на 30%

собака во дворе многоэтажки в городе
Бюджет на отлов животных в Башкирии урезали на 30%. В итоге на улицах стало больше собак, а число укушенных людей выросло почти на четверть. Подрядчики уходят, а чиновники признают — система не работает
0
06.11.2025
Новости

«Держитесь подальше от окон». Жителей Башкирии вновь предупредили об атаке БПЛА

бпла
В Башкирии снова объявили опасность атаки дронов — второй раз за день. Утром ПВО уже сбили один аппарат, а аэропорты Уфы и Оренбурга временно не работали.
0
06.11.2025
Новости

В Башкирии потребовали от Хабирова ответа за растущее недовольство экологией

Александр Веселов
Глава «Союза экологов РБ» Александр Веселов потребовал от Радия Хабирова диалога. Общественники заявляют о блокировке их инициатив и росте недовольства.
0
06.11.2025
Новости

На рынке труда Башкирии выросла медианная зарплата и спрос на кадры

работа в россии
В Башкирии медианная предлагаемая зарплата подскочила до 79,8 тысяч рублей. При этом сами жители ищут работу с окладом на 10 тысяч меньше.
0
06.11.2025
Криминал

Суд продлил домашний арест Яруллину и оставил Юрину в СИЗО

яруллин и юрина
Народному артисту Башкирии Вильдану Яруллину вновь продлили домашний арест, а его предполагаемую сообщницу Гульнару Юрину оставили в СИЗО до начала зимы. Их обвиняют в растрате почти 10 млн рублей.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.