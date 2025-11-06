В Башкирии утвердили самую дешёвую программу по отлову животных в Приволжье

Власти Башкирии немного подняли финансирование на отлов животных, но он всё равно самый низкий в ПФО — всего пять тысяч на особь. Подрядчики уходят с рынка.

Подрядчики в Башкирии больше не хотят заниматься отловом бездомных животных. За последние два года их количество сократилось почти вдвое — с 30 до 18 компаний и ИП. Причина в том, что работать стало просто экономически невыгодно.

А всё из-за скромных расценок, установленных властями. На 2026 год муниципалитетам выделят 60,7 миллиона рублей на программу по обращению с бродячими животными. Это на 10% больше, чем в 2025-м, но всё ещё сильно не дотягивает до показателей прошлых лет, когда бюджет был около 80 миллионов.

Впервые субвенции разделили: 51,4 миллиона рублей направят на работу с 12,4 тысячами собак, а 9,3 миллиона — с 3 тысячами кошек. Если всё поделить, то на одно животное в среднем по республике закладывается всего 5 тысяч рублей. В эту сумму входят отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск.

Это самый низкий норматив во всём Приволжском федеральном округе. Для сравнения, в Мордовии на такие же процедуры выделяют 15 тысяч рублей на животное, в Ульяновской области — 14,2 тысячи, а в Удмуртии — 13,3 тысячи. Разница почти в три раза.

Больше всего денег традиционно получит Уфа — 19 миллионов рублей. Стерлитамаку направят 4,5 миллиона, Салавату — 2,3 миллиона. Меньше всех достанется Ермекеевскому и Зилаирскому районам — по 177 тысяч рублей на каждого.

Проблема обострилась на фоне роста числа нападений бродячих собак. С начала 2025 года количество таких случаев выросло на 23%, а число жалоб на стаи увеличилось на 43%. В ответ на это власти признали программу «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск» (ОСВВ) неэффективной, поскольку за пять лет на улицы вернулись 67 тысяч собак, которые сбиваются в стаи и становятся агрессивными.

В июле 2023 года федеральный закон дал регионам право самим решать судьбу бездомных животных. После этого более 15 субъектов РФ, включая Бурятию, Алтай, Астраханскую и Оренбургскую области, разрешили усыпление. В Башкирии также приняли закон, позволяющий умерщвлять животных, которые нанесли вред человеку, однако пока не применяют его массово, в отличие от некоторых других регионов.