В Башкирии утвердили квоты на добычу диких животных

В Башкирии определён лимит на отстрел диких животных на предстоящий год. Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение, устанавливающее квоты на добычу охотничьих ресурсов с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно утверждённым лимитам, в течение года охотникам в регионе разрешено добыть:
- Лосей — 3 256 особей
- Сибирских косуль — 3 272 особи
- Бурых медведей — 600 особей
- Барсуков — 880 особей
- Рысей — 77 особей
- Пятнистых оленей — 16 особей
В распоряжении также прописано распределение этих квот по каждому муниципалитету республики.
Часто задаваемые вопросы
На каком основании устанавливаются лимиты и квоты на добычу животных?
Лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов устанавливаются не произвольно. Они базируются на данных государственного мониторинга численности животных. Такой подход позволяет обеспечить рациональное использование ресурсов животного мира, не нарушая при этом стабильность популяций и сохраняя экологический баланс в регионе.
Как именно охотники получают разрешения на добычу?
Распределение разрешений на добычу лимитируемых видов животных, таких как медведь, лось и косуля сибирская, на территории общедоступных охотничьих угодий происходит посредством жеребьёвки. Примечательно, что с 2025 года этот механизм также начал применяться для распределения разрешений на добычу барсука, сурка и куницы. В закрепленных охотничьих угодьях разрешения выдаются непосредственно охотпользователями.
Охота на каких животных полностью запрещена в Башкирии?
В республике категорически запрещена добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Башкортостан. К таким охраняемым видам относятся, например, марал (популяция которого была восстановлена в Башкирском заповеднике), русская выхухоль и ушастый еж. Заповедники, такие как Башкирский, играют ключевую роль в сохранении редких видов, служа убежищем для многих животных, включая южно-уральскую популяцию лосей.
С какими более широкими экологическими проблемами сталкивается регион?
Республика Башкортостан является крупным промышленным и сельскохозяйственным регионом, что создает значительную нагрузку на окружающую среду. Предприятия нефтехимии, черной металлургии и ресурсоёмкие производства являются источниками загрязнения воздуха и воды. Например, в крупных городах фиксируется повышенное содержание в воздухе формальдегида и бензапирена. Эти факторы подчеркивают важность комплексного подхода к сохранению природы, частью которого является и строгое регулирование охоты.
Какие еще меры по регулированию животного мира принимаются в республике?
Помимо регулирования охоты, власти Башкирии уделяют внимание и другим аспектам взаимодействия человека и животных. В регионе были приняты новые правила содержания и выгула домашних питомцев, направленные на защиту животных от жестокого обращения и обеспечение безопасности граждан. Ключевые нововведения включают:
Запрет на самовыгул и содержание животных в местах общего пользования (подъезды, подвалы, балконы).
Введение обязательной регистрации и чипирования собак. Для снижения финансовой нагрузки на владельцев процедура будет бесплатной в течение первых двух лет за счет республиканского бюджета.
Разработку законопроекта об обязательной стерилизации домашних животных, не представляющих племенной ценности.
Запрет на самовыгул и содержание животных в местах общего пользования (подъезды, подвалы, балконы).
Введение обязательной регистрации и чипирования собак. Для снижения финансовой нагрузки на владельцев процедура будет бесплатной в течение первых двух лет за счет республиканского бюджета.
Разработку законопроекта об обязательной стерилизации домашних животных, не представляющих племенной ценности.