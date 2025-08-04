В Башкирии утвердили квоты на добычу диких животных

В Башкирии утвердили новые лимиты на добычу охотничьих ресурсов на год вперёд.

В Башкирии определён лимит на отстрел диких животных на предстоящий год. Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение, устанавливающее квоты на добычу охотничьих ресурсов с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно утверждённым лимитам, в течение года охотникам в регионе разрешено добыть:

Лосей — 3 256 особей

Сибирских косуль — 3 272 особи

Бурых медведей — 600 особей

Барсуков — 880 особей

Рысей — 77 особей

Пятнистых оленей — 16 особей

В распоряжении также прописано распределение этих квот по каждому муниципалитету республики.