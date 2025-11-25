0
40 минут
Новости

В Башкирии утвердили даты открытия ледовых городков и елок к 2026 году

Радий Хабиров утвердил план встречи 2026 года. Известны даты открытия городков, список гостей главной ёлки и график выходных на 12 дней.
новогодняя елка с шарами
©Imagen

В Доме Республики дан официальный старт подготовке к встрече 2026 года — соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров. Координировать процесс поручено оргкомитету под руководством вице-премьера Урала Кильсенбаева. Руководитель республики установил четкие сроки для муниципалитетов: к 5 декабря города должны включить праздничную иллюминацию, а искусственные ели — занять свои места на площадях.

Монтаж натуральных деревьев и строительство ледовых городков необходимо завершить до 19 декабря. Финальная приемка и открытие всех праздничных площадок запланированы на 22-е число. Хабиров отметил, что 19 декабря выпадает на пятницу, что даст коммунальным службам время на проверку объектов перед запуском. Всего в Уфе появятся 21 ледовый городок, а главные локации традиционно разместятся у Конгресс-холла «Торатау» и на площади Ленина.

Центральным событием станет Республиканская новогодняя ёлка, которая пройдет 25 декабря. Приглашения получат отличники учебы, победители олимпиад и дети из семей участников СВО. Также на праздник позовут ребят, чьи отцы служат в правоохранительных органах или погибли при исполнении долга. Гостям до 14 лет вручат подарки, покажут представление и организуют трехдневную программу с медицинским сопровождением.

Жителей республики ожидают длительные выходные. Как ранее писал News-Bash, зимние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го включительно. Последний день года официально объявлен нерабочим, что позволит гражданам подготовиться к празднику без спешки. Всего в 2026 году в Башкирии будет 121 выходной день, что на три дня больше, чем в среднем по стране, благодаря национальным праздникам.

Параллельно с организационными вопросами обсуждаются и бюджетные траты. В Салавате администрация планирует потратить 660 тысяч рублей на фигуры Деда Мороза и Снегурочки, что вызвало обсуждение среди горожан. Для сравнения, столица региона направила на украшение двух ключевых площадей более 38 миллионов рублей, включая установку пиксельных елей и световых инсталляций.

Похожие записи
0
25.11.2025
Новости

Правительство Башкирии утвердило производственный календарь на 2026 год

цифры на календаре
Власти региона подписали документ, регламентирующий рабочее время в 2026 году. В календаре зафиксированы даты федеральных и республиканских праздников, а также нормы труда.
0
19.11.2025
Новости

Уфа заказала новогодние украшения на 18,6 млн рублей у исправительной колонии

новогодний городок в уфе
Власти Уфы направят 18,6 миллиона рублей из городского бюджета на закупку 11 новых световых арт-объектов для праздничного оформления столицы к 2026 году. Контракт на производство конструкций как с единственным
0
13.11.2025
Новости

«Сухой закон» на Новый год в Башкирии: почему власти считают, что запрет приведёт к росту смертей, а не к трезвости

бутылки с алкоголем
Власти Башкирии раскритиковали идею полного запрета продажи алкоголя на Новый год. Узнайте, почему эксперты считают, что это приведет к росту суррогата и отравлений.
0
07.11.2025
Новости

Жителям Уфы назвали адреса всех новогодних городков

горожане возле новогодней елки
Мэрия Уфы раскрыла планы по праздничному оформлению города к Новому 2026 году. Стало известно, где установят главные пиксельные ели и в каких районах появятся ледовые городки.
0
02.11.2025
Экономика

Пряники, пони и пиксели: во сколько обойдётся Уфе новогодний праздник 2026 года

игрушки на елке
Мэрия Уфы ищет подрядчика, который до конца декабря освоит 38,4 млн рублей. В планах — две мега-площадки с пиксельными елями, ледяными скульптурами и пряничным городком.
0
02.11.2025
Новости

В России появился новый профессиональный праздник: он будет отмечаться в последнюю пятницу мая

воздушные шары
Теперь в России официально есть День сварщика. Михаил Мишустин подписал распоряжение, и последняя пятница мая стала их законным профпраздником.
0
01.11.2025
Здоровье

Пока страна отдыхает: как в Башкирии будут работать поликлиники 3 и 4 ноября

фойе поликлиники
Минздрав Башкирии обновил график работы медучреждений на 3 и 4 ноября. Клиники и больницы перейдут на субботний режим, чтобы все желающие успели на диспансеризацию.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.