В Башкирии утвердили даты открытия ледовых городков и елок к 2026 году

Радий Хабиров утвердил план встречи 2026 года. Известны даты открытия городков, список гостей главной ёлки и график выходных на 12 дней.

В Доме Республики дан официальный старт подготовке к встрече 2026 года — соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров. Координировать процесс поручено оргкомитету под руководством вице-премьера Урала Кильсенбаева. Руководитель республики установил четкие сроки для муниципалитетов: к 5 декабря города должны включить праздничную иллюминацию, а искусственные ели — занять свои места на площадях.

Монтаж натуральных деревьев и строительство ледовых городков необходимо завершить до 19 декабря. Финальная приемка и открытие всех праздничных площадок запланированы на 22-е число. Хабиров отметил, что 19 декабря выпадает на пятницу, что даст коммунальным службам время на проверку объектов перед запуском. Всего в Уфе появятся 21 ледовый городок, а главные локации традиционно разместятся у Конгресс-холла «Торатау» и на площади Ленина.

Центральным событием станет Республиканская новогодняя ёлка, которая пройдет 25 декабря. Приглашения получат отличники учебы, победители олимпиад и дети из семей участников СВО. Также на праздник позовут ребят, чьи отцы служат в правоохранительных органах или погибли при исполнении долга. Гостям до 14 лет вручат подарки, покажут представление и организуют трехдневную программу с медицинским сопровождением.

Жителей республики ожидают длительные выходные. Как ранее писал News-Bash, зимние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го включительно. Последний день года официально объявлен нерабочим, что позволит гражданам подготовиться к празднику без спешки. Всего в 2026 году в Башкирии будет 121 выходной день, что на три дня больше, чем в среднем по стране, благодаря национальным праздникам.

Параллельно с организационными вопросами обсуждаются и бюджетные траты. В Салавате администрация планирует потратить 660 тысяч рублей на фигуры Деда Мороза и Снегурочки, что вызвало обсуждение среди горожан. Для сравнения, столица региона направила на украшение двух ключевых площадей более 38 миллионов рублей, включая установку пиксельных елей и световых инсталляций.