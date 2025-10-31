В Башкирии установили светящуюся инсталляцию с мотивирующей надписью

В селе Бижбуляк теперь есть своя версия пермского «Счастья не за горами». Светящиеся буквы на въезде должны поднять настроение местным и привлечь туристов.

На въезде в село Бижбуляк в Башкирии завершили монтаж нового арт-объекта. Теперь жителей и гостей встречает знаменитая фраза «Счастье не за горами». Инсталляция призвана стать символом оптимизма и новой точкой притяжения в селе.

Надпись разместили на склоне горы у дороги, ведущей в сторону села Базлык. Она хорошо видна всем, кто въезжает в Бижбуляк или выезжает из него. Установке объекта предшествовал субботник, в ходе которого местные жители готовили площадку.

Новый арт-объект в Бижбуляке — это часть большого тренда. Похожие инсталляции уже есть в других местах России. Например, в той же Башкирии надпись «Счастье не за горами» можно увидеть на Павловском водохранилище.

История символа

Оригинальный и самый известный арт-объект «Счастье не за горами» находится в Перми. Его создал художник Борис Матросов еще в 2005 году для ландшафтного фестиваля в Подмосковье. В Перми надпись появилась в 2009 году на набережной реки Камы в рамках программы «Музей в городе». Изначально ее планировали как временную, но она так полюбилась горожанам, что ее решили оставить.

Настоящую всероссийскую славу инсталляция получила после появления в сериале «Реальные пацаны» и фильме «Географ глобус пропил». Надпись стала одним из главных символов Перми, привлекая туристов и местных жителей для фотосессий. Фраза также попала в клип американского рэпера Канье Уэста на песню «White Dress».

Смысл фразы для Перми оказался глубже, чем для Подмосковья. Город находится у подножия Уральских гор, и надпись стала своеобразным ответом соседнему Екатеринбургу, расположенному за горами. Она напоминает, что счастье нужно искать здесь и сейчас, а не где-то далеко.

За свою историю пермский объект пережил многое: его подтапливало весенним паводком, портили вандалы, а в 2018 году его полностью демонтировали и заменили на новый, с антивандальным покрытием. Несмотря на это, он остается символом надежды и вдохновения для многих людей по всей стране.