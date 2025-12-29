В Башкирии усилят охрану мест массовых гуляний из-за риска атак БПЛА

Власти Башкирии ужесточили охрану мест массовых гуляний из-за риска диверсий и атак беспилотников. На площадках выставят частную охрану, а жителей научат действовать при воздушной тревоге.

Глава региона Радий Хабиров представил инструкцию из пяти пунктов на совещании в Центре управления регионом. Главное требование — технически укрепить 600 ледовых городков и площадок, где ожидается скопление людей. Мэры городов обязаны нанять частные охранные предприятия (ЧОП) и привлечь народные дружины. Тех, кто не успел заключить договоры с охраной, глава республики публично раскритиковал.

Отдельный пункт касается условий для силовиков. Для полицейских и росгвардейцев, которые дежурят на улице, муниципалитеты должны подготовить теплые помещения для обогрева.

Власти усилят информационную работу с населением. Людям объяснят алгоритм действий в трех экстренных ситуациях: при звуке сирены, обнаружении бесхозных сумок или появлении дронов в небе.

За безопасность на каждой площадке отвечают конкретные чиновники и технические специалисты — они будут дежурить все каникулы. Там, где нет постоянных постов полиции (например, в отдаленных селах или на частных объектах), за порядком проследят местные администрации и владельцы бизнеса.

Напомним, осенью 2025 года промышленные объекты Башкирии несколько раз подвергались атакам беспилотников. Инциденты зафиксировали в промзонах Уфы и Салавата, после чего в регионе создали рабочую группу по защите топливно-энергетического комплекса.

Власти ожидают, что в уличных гуляниях примут участие более 150 тысяч человек. Риск провокаций сохраняется, поэтому контроль будет тотальным. Ранее, 16 декабря, Хабиров также поручил дорожным службам подготовиться к «снежным ловушкам», чтобы избежать трагедий с заторами на трассах.