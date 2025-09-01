0
Новости

В Башкирии умер медвежонок, упавший со скалы в районе села Красный Ключ

В Башкирии скончалась маленькая медведица, сорвавшаяся со скалы. Зоозащитники и инспекторы боролись за её жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.
спасение медвежонка
©центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»

Эта история из Башкирии закончилась трагически. Шансов выжить у маленькой медведицы почти не было, несмотря на все усилия спасателей. О печальном финале рассказали в центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Упавшая с утёса малышка получила смертельные травмы. Ветеринары диагностировали повреждение позвоночника и разрыв внутренних органов. Такой диагноз, к сожалению, стал для неё почти приговором.

Операция по спасению проходила в районе села Красный Ключ. Команде спасателей пришлось работать в напряжённых условиях, ведь рядом бродила обеспокоенная мать-медведица. Пока инспекторы из Минэкологии обеспечивали прикрытие, зоозащитники смогли увезти детёныша.

Драгоценное время, возможно, было упущено. Первый сигнал о животном в беде поступил ещё 30 августа. Тогда охотинспекторы прочесали местность, но поиски не дали результата. Обнаружить малышку удалось только на следующий день.

Всю ночь врачи боролись за её жизнь. Медведице вкололи обезболивающие, антибиотики и кровоостанавливающие препараты. Увы, под утро её состояние резко ухудшилось, она впала в кому, а в 4:50 её сердце остановилось.

Руководитель центра Дмитрий Стрельников пояснил, что точную картину покажет вскрытие. Эксперты предполагают, что медвежонок пролежал раненым больше суток. Вероятно, к месту, где его нашли, он уже скатился по склону, будучи тяжело травмированным.

