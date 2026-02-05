В Башкирии УФАС проверит цены на хлеб после подорожания на 12%

УФАС Башкирии начал внеплановую проверку цен на хлеб после поручения из Москвы

Башкирское управление ФАС выяснит, обоснованно ли производители и торговые сети устанавливают цены на хлеб. Проверку инициировали 4 февраля после поручения центрального аппарата ведомства. Антимонопольщики изучат цепочки поставок и финансовую отчетность компаний за 2025 год.

Кого проверит антимонопольная служба

Сотрудники службы проанализируют, как формируется стоимость хлеба из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Под контроль попадут оптово-отпускные цены — те суммы, за которые заводы продают продукцию магазинам.

Инспекторы запросят финансово-экономические показатели не только у производителей, но и у сбытовых организаций. Главная задача — понять, вызван ли рост цен объективными причинами (подорожанием сырья, логистики) или желанием бизнеса получить сверхприбыль. В пресс-службе УФАС по республике заявили, что при обнаружении нарушений примут меры антимонопольного реагирования.

Цены на хлеб в Башкирии: 110,89 рубля за килограмм

По данным Башкортостанстата на 2 февраля, килограмм хлеба из пшеничной муки в республике стоит в среднем 110,89 рубля. За последнюю неделю он подорожал на 0,22%.

Ситуация с ржаным хлебом стабильнее: его средняя цена составляет 95,53 рубля за килограмм, и за неделю она не изменилась.

Рост на 10-12% за год: как менялись цены

Весь прошлый год хлеб в регионе дорожал. К концу 2025 года килограмм пшеничного изделия стоил 109,86 рубля, что на 10,45% выше показателей предыдущего года. Ржаной хлеб рос в цене быстрее: по сравнению с декабрем 2024 года он подорожал на 12,4%, достигнув отметки 93,07 рубля.

В среднем по России темпы инфляции в этом секторе были еще выше — 13,59% за год. Тенденция сохраняется и в начале 2026 года: с января стоимость хлеба из ржаной муки по стране выросла на 1,04%, из пшеничной — на 1,46%.

Что это значит для покупателей в Уфе

Вмешательство ФАС — это попытка государства сдержать инфляцию на социально значимые продукты ручным управлением.

Если проверка покажет, что цены завышены искусственно (например, из-за сговора пекарен или торговых сетей), ведомство выпишет штрафы и предписания снизить стоимость. В этом случае рост цен может замедлиться или остановиться.

Если же выяснится, что подорожание обосновано реальными расходами бизнеса на муку, бензин и зарплаты, ценники в магазинах останутся прежними. Антимонопольная служба не может заставить предпринимателей работать в убыток, она лишь следит за честной конкуренцией.

Почему хлеб дорожает: мнение производителей

Власти республики ранее объясняли удорожание хлеба «общеэкономическими факторами, инфляцией, ростом себестоимости производства». На стоимость влияют затраты на упаковку, коммунальные услуги, логистику, топливо и зарплаты.

По словам участников рынка, доставка формирует до четверти всех затрат производства. При этом рентабельность хлебопекарен остается на минимальном уровне — в районе 2-3%. В ряде регионов она и вовсе уходит в минус.