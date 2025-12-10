В Башкирии «Уфанет» повышает стоимость интернета и ТВ с 2026 года

Популярный в Башкирии интернет‑провайдер «Уфанет» уведомил абонентов о плановом повышении абонентской платы с 1 января 2026 года. Рост цен затронет клиентов в республике, пользующихся услугами домашнего интернета и кабельного телевидения.

Согласно информации, размещённой на сайте компании, стоимость доступа в интернет увеличится в среднем на 10–50 рублей в месяц в зависимости от действующего тарифного плана. Плата за телевидение в многоквартирных домах вырастет примерно на 5 рублей, а для частных домов с подключением по технологии PON — на 10 рублей.

В пояснениях оператора говорится, что корректировка цен связана прежде всего с повышением ставки НДС в России с 20 до 22 процентов с начала 2026 года. Одновременно в компании напоминают о росте стоимости оборудования, техники и комплектующих, без которых невозможно поддерживать и развивать сеть связи.

Это уже второе заметное изменение ценовой политики за последние месяцы: ранее «Уфанет» повышал плату за интернет с 1 июня 2025 года, тогда прибавка по ряду тарифов доходила до 30–50 рублей. Тогда оператор также ссылался на удорожание инфраструктуры и необходимость расширять парк оборудования и штат техспециалистов.

Сейчас базовые тарифы на домашний интернет у провайдера в Уфе колеблются примерно от 575 до 1250 рублей в месяц, а комплекты «интернет + ТВ + мобильная связь» стартуют примерно от 1085 рублей. После январской индексации итоговая ежемесячная нагрузка для абонентов вырастет на обозначенную прибавку по каждому конкретному пакету.

Напомним, с 1 июля 2025 года в Башкирии уже подорожали коммунальные услуги — в среднем платёжки выросли примерно на 13 процентов, при этом вода прибавила около 27 процентов, тепло — порядка 16,5 процента, электроэнергия — около 12,6 процента, газ — свыше 10 процентов, вывоз мусора — почти 12 процентов. В Госдуме такое удорожание объяснили необходимостью вкладываться в обновление изношенных сетей ЖКХ.

По данным «Ньюс-Баш», в 2026 году регион ждёт новая волна пересмотра тарифов: прогнозируется рост оплаты не только за коммунальные услуги, но и за капитальный ремонт, обслуживание домофонов и услуги консьержа, которые не подпадают под жёсткое госрегулирование. Экономисты предупреждают, что в таких условиях любые изменения прайсов на связь и интернет люди особенно болезненно ощущают в семейном бюджете.