В Башкирии учредили День работника органов опеки и попечительства

Госсобрание — Курултай Республики Башкортостан окончательно приняло закон об учреждении Дня работника органа опеки и попечительства. Праздник будут отмечать ежегодно 12 марта.
Госсобрание — Курултай Башкирии на 32-м заседании приняло во втором и третьем чтениях закон об учреждении Дня работника органа опеки и попечительства республики. Праздник будут отмечать ежегодно 12 марта.

Дата связана с историческим событием. Именно в этот день в 1891 году в Российской империи вступил в силу закон «О детях, усыновлённых и узаконенных», заложивший правовую основу института опеки.

Спикер парламента Константин Толкачев назвал учреждение праздника способом «сказать им спасибо, подчеркнуть значимость их труда и повысить престиж профессии».

Законопроект впервые рассмотрели на 31-м заседании Курултая — 31 марта 2026 года — и приняли в первом чтении. До окончательного утверждения документ прошёл все три чтения за несколько недель.

По данным агентства «Башинформ», сегодня в республике действуют 70 отделов опеки и попечительства, где работают 380 специалистов. Депутаты Курултая связали учреждение профессионального праздника с признанием заслуг этих сотрудников. Они ежедневно защищают права детей и помогают взрослым в трудных жизненных ситуациях.

Похожие записи
11.04.2026
Спецоперация

Башкирия расширила список ветеранов СВО: кто вошёл в обновленный перечень

Глава республики Радий Хабиров подписал поправки в региональный закон о ветеранах. Статус ветерана СВО теперь могут получить прокуроры и сотрудники Следственного комитета.
10.03.2026
Новости

Пчеловодов в Башкирии будут предупреждать о пестицидах по новым правилам: что изменится

В Башкирии планируют изменить сроки оповещения пчеловодов об обработке полей пестицидами — при режиме ЧС уведомить должны за 24 часа. Законопроект рассмотрели в Госсобрании 10 марта.
10.03.2026
Экономика

В Башкирии ужесточат требования к маркировке «Продукт Башкортостана»: качество станет обязательным критерием

В Башкирии ужесточают требования к региональному знаку «Продукт Башкортостана» — теперь для маркировки одной географии будет мало, потребуется подтверждение качества.
06.03.2026
Спецоперация

В Башкирии ветераны СВО из числа сирот получат жильё в приоритетном порядке

Региональные власти готовят поправки в закон о соцподдержке детей-сирот. Участники боевых действий смогут решить жилищный вопрос раньше остальных.
04.03.2026
Новости

Депутат Госдумы от Башкирии Утяшева: «Женщина может рожать до 47 лет, а у мужчин лимитов вообще нет»

Врач-акушер-гинеколог и депутат Римма Утяшева на заседании Курултая Башкирии заявила, что женщина может рожать до 47 лет, а оптимальный возраст материнства — 22–27 лет.
26.02.2026
Новости

В Башкирии уволенные работники получат бесплатного юриста для судебных споров с работодателем

Курултай Башкирии расширяет перечень случаев для бесплатной правовой поддержки: после принятия поправок государственные юристы смогут помочь жителям республики в трудовых конфликтах с работодателями.
20.02.2026
Новости

В Башкирии с 1 марта введут новые правила оформления вывесок на русском языке

С 1 марта в Башкортостане вступают в силу новые правила для вывесок и названий ЖК: кириллица становится обязательной, а латиница — только дополнением.
17.02.2026
Новости

В Башкирии введут обязательное информирование МВД о массовых акциях

Депутаты Курултая подготовили законопроект после травмирования людей в ТРЦ «Планета». Организаторы массовых мероприятий будут обязаны сообщать в МВД о планах за 10 дней.
