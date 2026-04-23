В Башкирии учредили День работника органов опеки и попечительства

Госсобрание — Курултай Башкирии на 32-м заседании приняло во втором и третьем чтениях закон об учреждении Дня работника органа опеки и попечительства республики. Праздник будут отмечать ежегодно 12 марта.

Дата связана с историческим событием. Именно в этот день в 1891 году в Российской империи вступил в силу закон «О детях, усыновлённых и узаконенных», заложивший правовую основу института опеки.

Спикер парламента Константин Толкачев назвал учреждение праздника способом «сказать им спасибо, подчеркнуть значимость их труда и повысить престиж профессии».

Законопроект впервые рассмотрели на 31-м заседании Курултая — 31 марта 2026 года — и приняли в первом чтении. До окончательного утверждения документ прошёл все три чтения за несколько недель.

По данным агентства «Башинформ», сегодня в республике действуют 70 отделов опеки и попечительства, где работают 380 специалистов. Депутаты Курултая связали учреждение профессионального праздника с признанием заслуг этих сотрудников. Они ежедневно защищают права детей и помогают взрослым в трудных жизненных ситуациях.