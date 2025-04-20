В Башкирии участники СВО и их семьи получат образовательные сертификаты

Средства можно направить на повышение квалификации и образование

Правительство Башкирии расширило список получателей государственных образовательных сертификатов. Теперь ими могут воспользоваться участники специальной военной операции и их семьи. Соответствующие изменения в постановление о выплатах на программы повышения квалификации были внесены 20 апреля.

По новым правилам, государственную поддержку смогут получить не только сами военнослужащие — участники СВО, но и их близкие: родители, супруги и дети старше 16 лет. Максимальная сумма, которую можно будет потратить на образовательные курсы, составит 20 тысяч рублей.

Сертификаты предназначены для прохождения программ повышения квалификации. Это поможет участникам СВО и их родственникам получить новые навыки или улучшить имеющиеся.