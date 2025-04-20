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В Башкирии участники СВО и их семьи получат образовательные сертификаты

Средства можно направить на повышение квалификации и образование
рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
©News-bash

Правительство Башкирии расширило список получателей государственных образовательных сертификатов. Теперь ими могут воспользоваться участники специальной военной операции и их семьи. Соответствующие изменения в постановление о выплатах на программы повышения квалификации были внесены 20 апреля.

По новым правилам, государственную поддержку смогут получить не только сами военнослужащие — участники СВО, но и их близкие: родители, супруги и дети старше 16 лет. Максимальная сумма, которую можно будет потратить на образовательные курсы, составит 20 тысяч рублей.

Сертификаты предназначены для прохождения программ повышения квалификации. Это поможет участникам СВО и их родственникам получить новые навыки или улучшить имеющиеся.

СВО
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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