В Башкирии у входа в пещеру Шульган-Таш появился загадочный «след великана»

В заповеднике Башкирии нашли огромный ледяной отпечаток. Сотрудники гадают: Йети, Дед Мороз или мифический див?

Руководитель музейного комплекса «Шульган-Таш» Азалия Ильина обнаружила у входа в пещеру необычный ледяной нарост, повторяющий контуры огромной босой ноги. Пресс-служба заповедника опубликовала снимки природного феномена 7 февраля, объяснив находку редким стечением погодных обстоятельств.

Версия заповедника: как в Шульган-Таш появился «след Йети»

Сотрудники музея заметили ледяной контур во время планового обхода территории прямо перед входной группой. Из-за поразительного сходства с отпечатком человеческой стопы гигантского размера работники в шутку окрестили находку следом Йети, Деда Мороза или Дива — мифического персонажа башкирского эпоса «Урал-батыр».

Специалисты объясняют появление фигуры физикой, а не мистикой. «След» сформировался благодаря трем факторам:

постоянной капели со сводов грота;

резким перепадам температур в Бурзянском районе;

направлению ветра, который «вылепил» нужную форму при замерзании воды.

Ледяная птица и сталагмиты: какие еще аномалии нашли в пещере

«След великана» — не единственный сюрприз текущего сезона. Ранее спелеологи зафиксировали внутри залов Каповой пещеры рост ледяных сталагмитов необычной сложной формы. Еще одна эфемерная скульптура появилась на входных металлических цепях ограждения — там замерзшая вода приняла отчетливый вид птицы.

Руководство комплекса предупреждает: все эти объекты недолговечны. Ледяные фигуры сохраняются благодаря специфическому микроклимату пещеры, но исчезнут при первом же серьезном потеплении или изменении влажности.

Когда ехать в Бурзянский район, чтобы успеть увидеть фигуры

Если вы хотите увидеть ледяные аномалии своими глазами, планировать поездку нужно на ближайшие дни, пока в Башкирии сохраняется морозная погода. Администрация напоминает правила экипировки: даже если на улице теплеет, температура во входной части пещеры зимой опускается ниже нуля, поэтому теплая одежда и нескользящая обувь обязательны.

Чем знаменита Капова пещера: мамонты и рисунки палеолита

Пещера Шульган-Таш — ключевой туристический бренд Башкортостана, известный во всем мире благодаря наскальной живописи. В 1959 году зоолог Александр Рюмин нашел здесь изображения мамонтов, лошадей и носорогов, возраст которых составляет от 14 до 17 тысяч лет. Сейчас оригиналы рисунков закрыты для массового посещения ради их сохранности, но туристы могут увидеть точные копии в экскурсионной зоне.