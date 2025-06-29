В Башкирии у покупателей появился новый защитник

У жителей Башкирии теперь есть новый арбитр в спорах с магазинами и сервисами. В Министерстве торговли региона сообщили о том, что пост уполномоченного по правам потребителей заняла юрист и общественница Анна Идрисова. Она должна стать голосом тех, кто устал от плохого обслуживания.

Главная миссия Идрисовой — навести порядок в отношениях между покупателями и бизнесом. Её задача — разруливать конфликты, помогать людям отстаивать свои права и наладить нормальный диалог с надзорными органами.

За плечами у уроженки Стерлитамака не просто диплом юрфака Башгосуниверситета. С 2016 года она руководит общественной организацией «Правовой лидер» и участвовала в проектах по оказанию бесплатной юридической помощи.

Самое любопытное, что работать новый омбудсмен будет на общественных началах, то есть бесплатно. Это назначение — ответ на растущее число жалоб от граждан на качество товаров и услуг. Идрисова уже заявила, что не намерена тянуть с началом работы и скоро начнёт встречи с жителями и бизнесом.