В Башкирии у покупателей появился новый защитник

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У жителей Башкирии теперь есть новый арбитр в спорах с магазинами и сервисами. В Министерстве торговли региона сообщили о том, что пост уполномоченного по правам потребителей заняла юрист и общественница Анна Идрисова. Она должна стать голосом тех, кто устал от плохого обслуживания.
Главная миссия Идрисовой — навести порядок в отношениях между покупателями и бизнесом. Её задача — разруливать конфликты, помогать людям отстаивать свои права и наладить нормальный диалог с надзорными органами.
За плечами у уроженки Стерлитамака не просто диплом юрфака Башгосуниверситета. С 2016 года она руководит общественной организацией «Правовой лидер» и участвовала в проектах по оказанию бесплатной юридической помощи.
Самое любопытное, что работать новый омбудсмен будет на общественных началах, то есть бесплатно. Это назначение — ответ на растущее число жалоб от граждан на качество товаров и услуг. Идрисова уже заявила, что не намерена тянуть с началом работы и скоро начнёт встречи с жителями и бизнесом.
Разве у нас нет Роспотребнадзора? Зачем нужен ещё один человек для защиты прав, если уже есть целое ведомство?
Роспотребнадзор — это государственный надзорный орган с плановыми проверками и штрафами. Омбудсмен же — это скорее медиатор и общественный контролёр. Его главная задача — наладить диалог между покупателями и бизнесом, решая споры до суда. Он не выписывает штрафы, а использует свой статус, чтобы донести проблему до высшего руководства и помочь конкретному человеку. Кстати, Башкирия — единственный регион в России, где вообще есть такая должность.
Говорят, прошлого уполномоченного уволили со скандалом. Что это было и не повторится ли история?
Да, был такой эпизод. Предыдущий омбудсмен, Валерий Самохин, покинул пост в 2023 году после жалоб от застройщиков. Они обвинили его в «потребительском экстремизме» — якобы его юристы подавали иски по надуманным поводам ради взыскания крупных сумм. Сам Самохин это отрицал. Назначение Анны Идрисовой, вероятно, является попыткой перезагрузить институт, сделав акцент на досудебном урегулировании и балансе интересов.
Она работает бесплатно. Это вообще серьёзно? Или просто «свадебный генерал» для красивых отчётов?
Статус «на общественных началах» не означает отсутствие влияния. Анна Идрисова назначена советником Главы Башкирии Радия Хабирова. Это даёт ей прямой доступ к первому лицу республики и возможность выносить на самый высокий уровень системные проблемы, которые требуют не просто решения одного спора, а изменения правил игры. Её сила — не в карательных функциях, а в публичности и административном ресурсе.
И что, теперь по любому мелкому поводу — от просроченного молока до криво поклеенных обоев — можно жаловаться ей?
Не совсем. Её роль не в том, чтобы заменять собой горячие линии и отделы претензий. По таким вопросам, как и раньше, сначала нужно обращаться к продавцу или исполнителю, а затем в Роспотребнадзор или Центр гигиены и эпидемиологии. К омбудсмену стоит идти с более сложными, системными или прецедентными случаями, когда другие инстанции не помогли. Она — скорее тяжёлая артиллерия, а не участковый по потребительским спорам.
Чем конкретно она может помочь, если у неё нет полномочий штрафовать?
Её главный инструмент — содействие. Она может помочь грамотно составить претензию или исковое заявление. Может организовать встречу конфликтующих сторон и выступить посредником. А главное — она может придать делу общественный резонанс, привлечь внимание СМИ и чиновников, что часто работает эффективнее любых штрафов. Основная цель — решить конфликт миром, сэкономив людям время и нервы на суды.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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