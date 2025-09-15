0
В Башкирии требуют включить отопление, за которое уже заплатили

Жители села Месягутово в Башкирии возмущены — в квартирах холод, а счета за отопление уже пришли. Коммунальщики ссылаются на плановые ремонты, но люди, особенно с маленькими детьми, требуют немедленно дать тепло.
Последствия плановых ремонтов ощутили на себе жители села Месягутово. Народ столкнулся с коммунальным абсурдом: на улице холодает, а в квартирах не только нет горячей воды, но и отсутствует отопление.

Сельчане жалуются, что в домах стало по-настоящему зябко, а у многих семьи с маленькими детьми. Ремонтные работы, которые обычно проводят летом, в этом году затянулись до сентября, оставив людей без базовых удобств.

Главный катализатор народного гнева — платёжки. Счета за отопление за сентябрь уже начислили, хотя батареи остаются ледяными. Люди логично вопрошают, почему они должны платить за услугу, которую им не предоставляют.

Напомним, с 1 июля в Башкирии подскочили тарифы на коммуналку. Госкомитет региона утвердил средний рост на 14,6%. Теплоснабжение подорожало на 16,1%, водоснабжение — на 13,7%, а электричество — на 12,6%.

