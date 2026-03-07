0
В Башкирии суд запретил Росприроднадзору закрывать мусорный полигон под Бирском

18-й арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции: вывести из эксплуатации первую очередь полигона ТКО под Бирском нельзя.
Южно-Уральское управление Росприроднадзора повторно проиграло ООО «Экоакватория», которое управляет полигоном в Бирском районе Башкирии. В марте 2026 года апелляционный суд оставил в силе декабрьское решение Арбитражного суда РБ, отклонившего требования ведомства. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Росприроднадзор подал иск в июле 2024 года, требуя вывести из эксплуатации первую очередь полигона, расположенного в 1,2 км от 105-го километра трассы Уфа — Янаул, и провести её рекультивацию. Полигон работает с 2005 года и принадлежит государственному ООО «Табигат». С 2023 года объект арендует уфимское ООО «Экоакватория».

Общая вместимость полигона — 390,3 тыс. кубометров, из которых 140,1 тыс. отведены под первую очередь. Проект предусматривает три очереди наполнения, отходы в которых размещаются последовательно.

Почему закрытие полигона грозило Бирску мусорным коллапсом- решение суда

Суд установил, что вывод из эксплуатации только первой очереди технически невозможен — это приведёт к остановке всего полигона.

«Эксплуатация полигона с отклонениями от проекта либо с нарушениями действующего законодательства судом не установлена, факт превышения объёма размещённых отходов на полигоне отсутствует. Возможность отдельного вывода из эксплуатации первой очереди полигона и рекультивации соответствующего земельного участка проектом не предусмотрена», — говорится в решении суда.

Оператор указал, что полигон ещё не заполнен и может работать в дальнейшем. Удовлетворение иска, по мнению суда, могло бы парализовать вывоз отходов из Бирского района, включая город Бирск с населением 45 тыс. человек.

Передел рынка ТКО и 62 млн рублей выручки «Экоакватории»

Проблемы с вывозом ТКО в Бирском районе длятся не первый год. До 2021 года мусор из Бирска направляли на местный полигон, однако у владельца — «Бирсккоммундорстрой» — не оказалось лицензии на размещение отходов, и объект исключили из схемы потоков ТКО, сообщало издание prufy.ru. С февраля 2023 года отходы временно увозили на Мишкинский полигон.

В 2023 году ООО «Табигат» передало полигон в Краснокамском районе в аренду «Экоакватории», что тогдашний региональный оператор «Дюртюлимелиоводстрой» назвал рейдерским захватом, сообщает РБК-Уфа. В августе 2024 года Росприроднадзор направил претензию региональному оператору «Эко-Сити» с требованием рекультивировать пять полигонов в зоне деятельности №2, включающей Бирский район, сообщал «Коммерсантъ».

Ситуация с полигонами в Башкирии

По данным региональной прокуратуры, приведённым «Коммерсантом», в 2022 году пять из 25 действующих полигонов ТКО в Башкирии были переполнены, а половина оставшихся рисковали достичь предела в течение нескольких лет. Аналогичные иски Росприроднадзора о закрытии полигонов рассматривались, в частности, по Ишимбайскому району.

Выручка ООО «Экоакватория» в 2024 году составила 62 млн рублей при чистом убытке 3,1 млн рублей. Госкомитет РБ по тарифам установил для компании предельные тарифы: 242,73 руб. за кубометр и 1 881,59 руб. за тонну захоронения ТКО.

Куда жаловаться жителям Башкирии на новые несанкционированные свалки

В 2023 году, после исключения местного объекта из схемы потоков ТКО, в лесах Бирска появились как минимум две незаконные свалки, одну из которых организовало МКУ «Управление благоустройства».

При обнаружении несанкционированных свалок жители могут обратиться в Минэкологии РБ или в территориальное управление Росприроднадзора. По информации администрации Бирска, рекультивация старых свалок запланирована через федеральную программу «Генеральная уборка».

