В Башкирии стартует самый массовый пляжный сезон за последние годы

В республике этим летом откроют 192 официальных пляжа — на 18 больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал глава Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

Стартует пляжный сезон традиционно с 1 июня. Пляжи разбросают по 63 муниципальным образованиям — есть из чего выбрать.

На совещании в режиме видеосвязи чиновники обсуждали, как лучше подготовиться к лету и решить проблемы с открытием новых мест для отдыха у воды.

Особое внимание уделили вопросам безопасности — никому не хочется портить статистику утоплений. Особенно переживают за детей, которые летом остаются без присмотра во время каникул.