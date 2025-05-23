Главная » Новости
19

В Башкирии стартует самый массовый пляжный сезон за последние годы

©rutube

В республике этим летом откроют 192 официальных пляжа — на 18 больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал глава Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

Стартует пляжный сезон традиционно с 1 июня. Пляжи разбросают по 63 муниципальным образованиям — есть из чего выбрать.

На совещании в режиме видеосвязи чиновники обсуждали, как лучше подготовиться к лету и решить проблемы с открытием новых мест для отдыха у воды.

Особое внимание уделили вопросам безопасности — никому не хочется портить статистику утоплений. Особенно переживают за детей, которые летом остаются без присмотра во время каникул.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.