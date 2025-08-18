В Башкирии стало меньше работников с высокими зарплатами

Башкирия опустилась с 35-го на 37-е место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат

Доля жителей республики, которые получают зарплату выше средней по стране, за год сократилась. Из-за этого Башкирия опустилась с 35-го на 37-е место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат, который составило агентство РИА Рейтинг.

Что говорят цифры

Если год назад зарплату выше среднероссийской получали 24,6% работников в республике, то теперь — 23,4%. Еще заметнее сократилась доля самых высокооплачиваемых сотрудников: тех, кто зарабатывает вдвое больше среднего по стране, стало 3,9% вместо прежних 6,3%.

Для сравнения, в регионах-лидерах — Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском округах — высокие доходы имеют более половины работающих жителей.

Где в Башкирии платят больше

Несмотря на снижение в рейтинге, в республике есть отрасли с высокими зарплатами. Больше всего вакансий с доходом от 200 тысяч рублей предлагают водителям, машинистам и сварщикам. Такие зарплаты сосредоточены в строительстве, добыче полезных ископаемых, нефтегазовой отрасли и на производстве оборудования.

При этом средняя зарплата по республике держится на уровне 70 тысяч рублей, а безработица остается низкой.