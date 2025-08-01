В Башкирии средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 2%

Минстрой Башкирии снова повысил рыночную стоимость «квадрата» жилья. С третьего квартала она составит 115 862 рубля.

Минстрой Башкирии в очередной раз пересмотрел среднюю стоимость квадратного метра жилья в регионе. Согласно новому приказу ведомства, в третьем квартале 2025 года этот показатель составит 115 862 рубля, что на 2% больше, чем в предыдущем периоде, пишет Коммерсант-Уфа.

Важно понимать, что эта цифра — не реальная рыночная цена, по которой продаются квартиры, а норматив. Он используется властями для расчёта размера субсидий, которые выделяются из федерального и республиканского бюджетов гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий.

Этот показатель ведёт себя довольно нестабильно. Например, в конце 2024 года он был даже выше текущего — 116 199 рублей. Затем, в первом квартале 2025-го, его резко снизили на 4,8% до 110 658 рублей, а во втором квартале снова подняли до 113 532 рублей.

Нынешний рост норматива происходит на фоне высокой активности на строительном рынке республики. Как ранее сообщали СМИ, власти Башкирии планируют крупное освоение новых территорий, таких как Зауфимье, и запрашивают на это миллиардные федеральные субсидии.