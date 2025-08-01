В Башкирии средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 2%

Минстрой Башкирии снова повысил рыночную стоимость «квадрата» жилья. С третьего квартала она составит 115 862 рубля. ©rutube
Минстрой Башкирии в очередной раз пересмотрел среднюю стоимость квадратного метра жилья в регионе. Согласно новому приказу ведомства, в третьем квартале 2025 года этот показатель составит 115 862 рубля, что на 2% больше, чем в предыдущем периоде, пишет Коммерсант-Уфа.
Этот показатель ведёт себя довольно нестабильно. Например, в конце 2024 года он был даже выше текущего — 116 199 рублей. Затем, в первом квартале 2025-го, его резко снизили на 4,8% до 110 658 рублей, а во втором квартале снова подняли до 113 532 рублей.
Нынешний рост норматива происходит на фоне высокой активности на строительном рынке республики. Как ранее сообщали СМИ, власти Башкирии планируют крупное освоение новых территорий, таких как Зауфимье, и запрашивают на это миллиардные федеральные субсидии.
- Кто именно может претендовать на субсидии, рассчитываемые на основе этого показателя?
На субсидии могут претендовать конкретные категории граждан, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. К ним относятся, например, молодые и многодетные семьи, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, а также граждане, переселяемые из аварийного жилья. Для каждой категории существует отдельная федеральная или республиканская программа со своими условиями участия.
- Почему этот показатель изменился всего на 2%, в то время как инфляция и цены на стройматериалы растут быстрее?
Изменение нормативной стоимости не всегда прямо коррелирует с рыночными колебаниями или инфляцией. Методика расчета Минстроя учитывает данные от муниципалитетов, статистику цен и данные застройщиков за предыдущие периоды. Небольшой рост на 2% может быть связан с несколькими факторами:
Инерционность расчетов: Методика использует данные за прошлые кварталы, и резкие скачки цен отражаются в ней с опозданием.
Бюджетные ограничения: Размер показателя напрямую влияет на объем бюджетных средств, необходимых для выплаты субсидий. Его сдерживание позволяет уложиться в запланированный бюджет.
Стабилизация спроса: Возможное охлаждение спроса на рынке после изменений в программах льготной ипотеки также могло повлиять на усредненные показатели.
- Как стоимость квадратного метра в Башкирии соотносится с показателями в других регионах Приволжского федерального округа (ПФО)?
Башкирия традиционно находится в числе регионов-лидеров по стоимости жилья в ПФО, уступая, как правило, Татарстану и Нижегородской области. Например, нормативная стоимость в Казани или Нижнем Новгороде на тот же период, скорее всего, будет установлена на более высоком уровне. В то же время, в соседних Оренбургской, Челябинской областях или в Удмуртии этот показатель, как правило, ниже, чем в Башкирии.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.