В Башкирии средняя пенсия выросла до 22 900 рублей: официальные данные СФР

По информации ведомства, средняя выплата в республике выросла на 11,3%, достигнув 22 900 рублей. При этом фиксируется разница в доходах трудоустроенных и неработающих граждан.

Социальный фонд России опубликовал статистику выплат на портале ЕМИСС. К 1 декабря 2025 года средняя пенсия в республике выросла на 11,3% по сравнению с прошлым годом и составила 22 900 рублей. При этом работающие пенсионеры в среднем получают на полторы тысячи меньше тех, кто ушел на заслуженный отдых.

Разница доходов: сколько теряют работающие пенсионеры в Башкирии

Сумма, которую пенсионер получает на руки, напрямую зависит от трудоустройства. Граждане, которые прекратили работать, получают в среднем 23 113 рублей. Тем, кто вышел на пенсию, но продолжает трудиться, государство начисляет меньше — 21 647 рублей. Разница между этими категориями составляет 1 466 рублей.

В сравнении с общероссийскими показателями выплаты в Башкортостане отстают. Среднестатистический российский пенсионер в декабре 2025 года получал 23 538 рублей.

Башкирия против Чукотки и Дагестана: сравнение выплат по регионам

Статистика показывает существенный разрыв в доходах пожилых людей в зависимости от географии.

Чукотский автономный округ : здесь зафиксированы самые высокие пенсии в стране — 38 909 рублей.

: здесь зафиксированы самые высокие пенсии в стране — 38 909 рублей. Дагестан: регион с самыми низкими выплатами, где средняя пенсия составляет всего 17 466 рублей.

Башкортостан в этом списке находится посередине, уступая северным регионам, но опережая республики Северного Кавказа.

Индексация и новый прожиточный минимум в Башкирии с 2026 года

Данные Соцфонда приведены на декабрь 2025 года, однако уже с 1 января 2026 года правила изменились. Власти возобновили индексацию пенсий работающим гражданам. Выплаты повысили на 7,6%, что должно сократить разрыв в доходах между работающими и неработающими пенсионерами.

Также с начала года в Башкортостане действует новый прожиточный минимум пенсионера — 14 496 рублей. Если начисленная пенсия ниже этой суммы, государство назначает социальную доплату до уровня прожиточного минимума.

Более миллиона получателей: статистика долгожителей республики

Всего в Башкортостане проживает более 1,1 миллиона получателей пенсий. Республика входит в число лидеров по количеству долгожителей: сейчас в регионе насчитывается более 260 человек, чей возраст превысил 100 лет.

Ранее, в 2025 году, индексация проводилась только для неработающих пенсионеров, из-за чего и сформировалась разница в среднем чеке, которую зафиксировала статистика Соцфонда.