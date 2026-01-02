0
Новости

В Башкирии спрос на работников ЖКХ увеличился в 2,3 раза в 2025 году

В Башкирии острый дефицит кадров в ЖКХ заставил компании увеличить зарплатные предложения на 39 процентов — до ₽65 082. Спрос на специалистов за год вырос в два с половиной раза.
оператор котельной снимает показания счетчика
За 11 месяцев 2025 года число вакансий в коммунальной сфере увеличилось на 127%. Такую статистику приводит сервис «Авито Работа».

Острее всего дефицит наблюдается среди операторов котельных. Спрос на них вырос почти в полтора раза. За обслуживание теплосетей и подачу тепла в дома предлагают в среднем 51,9 тысячи рублей.

Штат не укомплектован

Несмотря на рост зарплат, людей не хватает. По данным регионального МинЖКХ, штат профильных предприятий заполнен только на 73%.

Отрасли нужны водители спецтехники и механизаторы: из необходимых 3,5 тысячи сотрудников работает только 2,7 тысячи. Также в дефиците почти тысяча дворников и дорожных рабочих. Сложнее всего ситуация в Уфе — здесь укомплектованность упала до 58%. Серьезная нехватка кадров также в Учалинском и Бирском районах.

Деньги решают не все

Предложение в 65 тысяч рублей все еще проигрывает средней зарплате по региону. К концу 2025 года средний доход в Башкирии превысил 72 тысячи рублей. Глава республики Радий Хабиров требовал решить кадровую проблему до холодов, отмечая, что «зима ошибок прощать не будет».

Кадровый голод в ЖКХ напрямую сказывается на комфорте жителей. Осенью 2025 года жители Уфы, Салавата и других городов массово жаловались на холод в квартирах и перебои с отоплением.

