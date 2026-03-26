В Башкирии спасатели на вертолёте провели учения по поиску туристов у Иремеля

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям провёл плановую тренировку у горы Иремель, сообщил руководитель ведомства Кирилл Первов.
По легенде, двое участников выдвинулись на снегоходе в сторону горного массива и перестали выходить на связь. Их маршрут заранее не сообщался — это должно было усложнить задачу поисковой группы.
К тренировке привлекли второй эшелон спасателей и специализированную технику. В воздух поднялся пожарно-спасательный вертолёт Ка-32, произведённый в Кумертау. Пилоты и наземные группы аэромобильного отряда отработали обнаружение и эвакуацию «пострадавших» в условиях, приближённых к боевым.
По словам Первова, такие учения позволяют поддерживать готовность к реагированию в любой точке республики. Вертолёт Ка-32 и его экипаж дежурят в постоянном режиме.
Иремель — гора высотой 1582 метра, вторая по высоте вершина Южного Урала. Путь из села Тюлюк составляет около 28–30 км в обе стороны. Зимой подъём сопровождается резкими перепадами температур, плохой видимостью, снегопадами и коротким световым днём.