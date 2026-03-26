В Башкирии спасатели на вертолёте провели учения по поиску туристов у Иремеля

Аэромобильная группа Госкомитета РБ по ЧС отработала поиск и эвакуацию условно пострадавших в районе второй по высоте вершины Южного Урала.

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям провёл плановую тренировку у горы Иремель, сообщил руководитель ведомства Кирилл Первов.

По легенде, двое участников выдвинулись на снегоходе в сторону горного массива и перестали выходить на связь. Их маршрут заранее не сообщался — это должно было усложнить задачу поисковой группы.

К тренировке привлекли второй эшелон спасателей и специализированную технику. В воздух поднялся пожарно-спасательный вертолёт Ка-32, произведённый в Кумертау. Пилоты и наземные группы аэромобильного отряда отработали обнаружение и эвакуацию «пострадавших» в условиях, приближённых к боевым.

По словам Первова, такие учения позволяют поддерживать готовность к реагированию в любой точке республики. Вертолёт Ка-32 и его экипаж дежурят в постоянном режиме.