В Башкирии спасатели на вертолёте провели учения по поиску туристов у Иремеля

Аэромобильная группа Госкомитета РБ по ЧС отработала поиск и эвакуацию условно пострадавших в районе второй по высоте вершины Южного Урала.
спасательный вертолет
©Кирилл Первов / Vk.com

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям провёл плановую тренировку у горы Иремель, сообщил руководитель ведомства Кирилл Первов.

По легенде, двое участников выдвинулись на снегоходе в сторону горного массива и перестали выходить на связь. Их маршрут заранее не сообщался — это должно было усложнить задачу поисковой группы.

К тренировке привлекли второй эшелон спасателей и специализированную технику. В воздух поднялся пожарно-спасательный вертолёт Ка-32, произведённый в Кумертау. Пилоты и наземные группы аэромобильного отряда отработали обнаружение и эвакуацию «пострадавших» в условиях, приближённых к боевым.

По словам Первова, такие учения позволяют поддерживать готовность к реагированию в любой точке республики. Вертолёт Ка-32 и его экипаж дежурят в постоянном режиме.

Иремель — гора высотой 1582 метра, вторая по высоте вершина Южного Урала. Путь из села Тюлюк составляет около 28–30 км в обе стороны. Зимой подъём сопровождается резкими перепадами температур, плохой видимостью, снегопадами и коротким световым днём.

Похожие записи
26.03.2026
Экономика

Башкирия направит почти 4 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья до 2028 года

снос аварийного жилья в Уфе
Власти республики утвердили финансирование третьего и четвёртого этапов программы, по которой более 21 тысячи жителей переедут в новые квартиры.
26.03.2026
Экономика

Платёжки по-новому: с 1 апреля меняются правила переводов денег — что нужно знать

человек сидит за ноутбуком с банковской картой
С 1 апреля 2026 года вступают в силу новые требования к оформлению платёжных поручений. Изменения касаются налогов, взносов и ряда других платежей. Несоблюдение правил приведёт к задержкам и возвратом документов.
26.03.2026
Новости

Сотрудники «Терра Башкирия» не получают зарплату с декабря — финансирование центра заморожено из-за нарушений федеральных требований

деньги, рубли, калькулятор
Коллектив АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» обратился к главе региона с жалобой на многомесячные задержки зарплаты. Минтуризма Башкирии подтвердило финансовые проблемы организации.
26.03.2026
Новости

Роспотребнадзор назвал город Башкирии с наибольшим числом отравлений наркотическими веществами

скорая помощь
Роспотребнадзор опубликовал статистику отравлений наркотическими веществами в Башкирии за январь–февраль 2026 года.
26.03.2026
Происшествия

Карстовый провал поглотил «Ниву» в башкирском селе

вытаскивают авто из ямы
В Башкирии автомобиль провалился под землю — карстовая воронка образовалась прямо на дороге. Водитель не пострадал.
26.03.2026
Образование

В Уфе с 1 апреля откроется запись в первые классы: всё, что нужно знать родителям

школьный рюкзак на парте
В Башкортостане начинается приёмная кампания в первые классы. Управление образования Уфы объяснило порядок подачи заявлений, перечень необходимых документов и очерёдность зачисления.
25.03.2026
Спорт

Заварухин — о провале атаки и везении соперника: «Вратарю было легко»

Николай Заварухин
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин объяснил причины поражения от «Салавата Юлаева» со счётом 0:1 в матче плей-офф.
