В Башкирии сотрудникам ФСИН втрое подняли премии

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил об увеличении ежеквартальных выплат младшему начальствующему составу УФСИН с 10 до 30 тысяч рублей для сокращения дефицита кадров.

С 1 января 2026 года младший начальствующий состав УФСИН по Башкирии получает увеличенные в три раза социальные выплаты. Об этом заявил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на итоговой коллегии ведомства. Квартальная надбавка выросла с 10 тысяч до 30 тысяч рублей, чтобы остановить массовый отток кадров из системы исполнения наказаний.

Выплаты по 30 000 рублей: кому положена тройная надбавка

Власти региона выделили на эти цели более 200 миллионов рублей из республиканского бюджета на текущий год. Инициатива исходит от главы Башкирии Радия Хабирова. По словам Андрея Назарова, главная задача этих вливаний — укрепить кадровое ядро и повысить престиж службы в колониях и СИЗО, где сейчас наблюдается самый острый дефицит персонала.

До этого момента сотрудники ФСИН получали меньше коллег из смежных ведомств. Полицейским (ППС) и бойцам Росгвардии квартальные выплаты по 30 тысяч рублей назначили еще в 2024 году. Тюремное ведомство включили в программу поддержки только в начале 2025 года, но тогда сумма составляла лишь 10 тысяч рублей. Теперь финансовую диспропорцию между силовиками устранили.

Производство в колониях Башкирии на 1,2 млрд рублей

На том же заседании начальник регионального УФСИН Сергей Кудрявцев отчитался о хозяйственной деятельности. За прошлый год исправительные учреждения произвели товаров и услуг на 1,2 миллиарда рублей. Половину этой суммы — 600 миллионов рублей — система заработала на государственных и муниципальных контрактах.

Аресты за премии: за что судят руководство УФСИН Башкирии

Решение о повышении зарплат принимают на фоне громких коррупционных скандалов, связанных именно с распределением денежных поощрений. В середине января 2026 года суд приговорил бывшего начальника финансового отдела УФСИН Екатерину Эсаулову к 3,5 годам колонии. Следствие доказало, что она собирала с сотрудников часть начисленных премий якобы на нужды ведомства.

Под следствием находится и бывший руководитель управления Владислав Дзюба. Его задержали весной 2025 года. Силовики подозревают генерала в причастности к схеме присвоения денег подчиненных через механизмы того самого премирования, которое сейчас увеличили.

Зачем регион тратит 200 млн рублей на тюремное ведомство

Власти республики фактически признали, что удержать людей на тяжелой службе без конкурентной зарплаты невозможно. Увеличение квартальной выплаты на 20 тысяч рублей (в год это плюс 80 тысяч к основному доходу) — это прямая попытка закрыть вакансии в следственных изоляторах и колониях.