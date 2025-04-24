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В Башкирии составлено 484 протокола за нарушение противопожарного режима

Штрафы составляют от 10 до 20 тысяч рублей для граждан и до 800 тысяч для юрлиц
горит сухая трава в лесу
©Imagen

Жители Башкирии получили 484 протокола за нарушение правил пожарной безопасности с момента введения особого противопожарного режима. Об этом сообщает региональное МЧС в четверг, 24 апреля.

Особый противопожарный режим действует в республике с 18 апреля. Он запрещает разведение костров на сельхозземлях, особо охраняемых природных территориях, землях запаса, около дорог, рек и озёр. Запрет распространяется также на территории городов и сёл, СНТ, предприятий, организаций, свалки и мусорные полигоны.

За нарушение требований предусмотрены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей. Должностным лицам — от 30 до 60 тысяч, индивидуальным предпринимателям — от 60 до 80 тысяч рублей. Для юридических лиц установлены санкции от 400 до 800 тысяч рублей.

МЧС проводит патрулирование территорий и фиксирует нарушения. Спасатели информируют, что в текущих погодных условиях костры могут привести к возгораниям. Особый режим введён для предотвращения пожаров в весенний период и продолжит действовать до соответствующего распоряжения властей.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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