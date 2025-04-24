В Башкирии составлено 484 протокола за нарушение противопожарного режима

Штрафы составляют от 10 до 20 тысяч рублей для граждан и до 800 тысяч для юрлиц

Жители Башкирии получили 484 протокола за нарушение правил пожарной безопасности с момента введения особого противопожарного режима. Об этом сообщает региональное МЧС в четверг, 24 апреля.

Особый противопожарный режим действует в республике с 18 апреля. Он запрещает разведение костров на сельхозземлях, особо охраняемых природных территориях, землях запаса, около дорог, рек и озёр. Запрет распространяется также на территории городов и сёл, СНТ, предприятий, организаций, свалки и мусорные полигоны.

За нарушение требований предусмотрены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей. Должностным лицам — от 30 до 60 тысяч, индивидуальным предпринимателям — от 60 до 80 тысяч рублей. Для юридических лиц установлены санкции от 400 до 800 тысяч рублей.

МЧС проводит патрулирование территорий и фиксирует нарушения. Спасатели информируют, что в текущих погодных условиях костры могут привести к возгораниям. Особый режим введён для предотвращения пожаров в весенний период и продолжит действовать до соответствующего распоряжения властей.