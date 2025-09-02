В Башкирии со 2 сентября подорожал бензин на заправках «Башнефть»

Сеть АЗС «Башнефть» снова повысила цены на бензин в республике. Топливо подорожало на 30–40 копеек, а водители уже ищут, на чём сэкономить.

Водителям в Башкирии придётся ещё туже затянуть пояса. По данным РБК-Уфа, со 2 сентября крупнейшая сеть заправок в регионе в очередной раз обновила ценники на стелах.

Самый ощутимый удар пришёлся по марке ATUM-95, которая прибавила сразу 40 копеек. Теперь за литр этого топлива просят 62,25 рубля. Остальные популярные марки, включая АИ-95 и АИ-92, подорожали на 30 копеек, достигнув 61,1 и 57,25 рубля соответственно.

Стоимость дизеля и сотого бензина пока заморожена на отметках 68,6 и 80,65 рубля. Но надолго ли это затишье, никто не прогнозирует.

Напомним, ещё в июле Башкирия вошла в топ-4 антилидеров по росту цен на бензин в стране. Тогда топливо в республике подскочило на 17,1% всего за месяц.

Август лишь подлил масла в огонь. Ценники на заправках росли, как грибы после дождя, прибавляя по 2-3 рубля за неделю.

В соцсетях, разумеется, уже бурлят. Водители иронизируют, что «Башнефть» — синоним стабильного подорожания. Некоторые в сердцах предлагают всем переходить на газ, а другие задаются вопросом, почему зарплаты не растут с такой же скоростью.