0
3 часа
Новости

В Башкирии со 2 сентября подорожал бензин на заправках «Башнефть»

Сеть АЗС «Башнефть» снова повысила цены на бензин в республике. Топливо подорожало на 30–40 копеек, а водители уже ищут, на чём сэкономить.
заправочный пистолет в баке автомобиля
©Ньюс-Баш

Водителям в Башкирии придётся ещё туже затянуть пояса. По данным РБК-Уфа, со 2 сентября крупнейшая сеть заправок в регионе в очередной раз обновила ценники на стелах.

Самый ощутимый удар пришёлся по марке ATUM-95, которая прибавила сразу 40 копеек. Теперь за литр этого топлива просят 62,25 рубля. Остальные популярные марки, включая АИ-95 и АИ-92, подорожали на 30 копеек, достигнув 61,1 и 57,25 рубля соответственно.

Стоимость дизеля и сотого бензина пока заморожена на отметках 68,6 и 80,65 рубля. Но надолго ли это затишье, никто не прогнозирует.

Напомним, ещё в июле Башкирия вошла в топ-4 антилидеров по росту цен на бензин в стране. Тогда топливо в республике подскочило на 17,1% всего за месяц.

Август лишь подлил масла в огонь. Ценники на заправках росли, как грибы после дождя, прибавляя по 2-3 рубля за неделю.

В соцсетях, разумеется, уже бурлят. Водители иронизируют, что «Башнефть» — синоним стабильного подорожания. Некоторые в сердцах предлагают всем переходить на газ, а другие задаются вопросом, почему зарплаты не растут с такой же скоростью.

Похожие записи
0
05.08.2025
Новости

«Башнефть» снова подняла цены: это 14-ое подорожание бензина с начала года

заправочный пистолет в баке автомобиля
Крупнейшая сеть АЗС в Башкирии, «Башнефть-Розница», в 14-й раз за год подняла цены на бензин. Подорожание на 30 копеек произошло сразу после очередного рекорда на товарно-сырьевой бирже и несмотря на все усилия правительства сдержать рост.
0
22.06.2025
Новости

Башнефть увеличила стоимость четырех видов топлива на 10 копеек за литр

заправочные пистолеты
РБК Уфа сообщает о свежем витке подорожания на региональных автозаправочных станциях. Башнефть в очередной раз скорректировала тарифы в сторону увеличения. Четыре ходовые разновидности топлива прибавили по 10 копеек к прежним расценкам.
0
18.06.2025
Экономика

Башнефть возводит нефтехранилища в Уфе на фоне судебных исков

нефтяные резервуары
Нефтегигант решил обустроить масштабное хранилище прямо в черте башкирской столицы. ПАО АНК «Башнефть» намерена возвести восемь резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров каждый на территории филиала
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.