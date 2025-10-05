В Башкирии снова подорожал бензин на заправках «Башнефть»

«Башнефть» в очередной раз повысила цены на бензин в Башкирии. Подорожало всё, кроме дизеля. Литр сотого теперь стоит больше 81 рубля.

С 5 октября водители в Башкирии будут платить больше за бензин на АЗС «Башнефть». Компания в двадцатый раз за год подняла цены на топливо, сообщает РБК-Уфа.

Стоимость большинства марок бензина выросла на 10 копеек. Теперь литр АИ-92 обойдется в 57,75 рубля, а АИ-95 — в 61,50 рубля. Цена на АИ-92 ATUM достигла 59,05 рубля. Премиальный АИ-95 ATUM подорожал заметнее — на 20 копеек, до 62,75 рубля за литр.

Наибольший скачок цены произошел у высокооктанового бензина АИ-100 — он подорожал сразу на 50 копеек. Новая стоимость — 81,15 рубля за литр. В прошлый раз цена на эту марку менялась в декабре прошлого года.

Это уже второе повышение за последние две недели. Предыдущая корректировка цен была 28 сентября, когда на 30 копеек выросла стоимость дизельного топлива и бензина АИ-92 ATUM. В этот раз цена на дизель осталась без изменений.