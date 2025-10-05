0
10 часов
Новости

В Башкирии снова подорожал бензин на заправках «Башнефть»

«Башнефть» в очередной раз повысила цены на бензин в Башкирии. Подорожало всё, кроме дизеля. Литр сотого теперь стоит больше 81 рубля.
заправочный пистолет в баке автомобиля
С 5 октября водители в Башкирии будут платить больше за бензин на АЗС «Башнефть». Компания в двадцатый раз за год подняла цены на топливо, сообщает РБК-Уфа.

Стоимость большинства марок бензина выросла на 10 копеек. Теперь литр АИ-92 обойдется в 57,75 рубля, а АИ-95 — в 61,50 рубля. Цена на АИ-92 ATUM достигла 59,05 рубля. Премиальный АИ-95 ATUM подорожал заметнее — на 20 копеек, до 62,75 рубля за литр.

Наибольший скачок цены произошел у высокооктанового бензина АИ-100 — он подорожал сразу на 50 копеек. Новая стоимость — 81,15 рубля за литр. В прошлый раз цена на эту марку менялась в декабре прошлого года.

Это уже второе повышение за последние две недели. Предыдущая корректировка цен была 28 сентября, когда на 30 копеек выросла стоимость дизельного топлива и бензина АИ-92 ATUM. В этот раз цена на дизель осталась без изменений.

Сеть АЗС «Башнефть» — крупнейшая в республике. Она принадлежит компании «Роснефть».

10.09.2025
Новости

Дефицит бензина зафиксирован более чем в 10 регионах России

Россию накрывает топливный шторм. Бензин пропадает с независимых заправок в десятках регионов, а цены на бирже бьют рекорды. Водители в панике, а власти ищут решение, пока баки не опустели окончательно.
05.08.2025
Новости

«Башнефть» снова подняла цены: это 14-ое подорожание бензина с начала года

Крупнейшая сеть АЗС в Башкирии, «Башнефть-Розница», в 14-й раз за год подняла цены на бензин. Подорожание на 30 копеек произошло сразу после очередного рекорда на товарно-сырьевой бирже и несмотря на все усилия правительства сдержать рост.
