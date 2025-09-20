В Башкирии снова отключили мобильный интернет

В Башкирии опять массовый сбой мобильного интернета. Сотни жалоб за сутки, люди возмущены отключениями в выходные. Операторы связи хранят молчание

Жители Башкирии снова сталкиваются с отключениями мобильного интернета у операторов «Билайн», «МегаФон» и Yota. Власти объясняют это необходимой мерой безопасности для защиты региона от беспилотников.

По данным Совета безопасности республики, сотовые сети могут использоваться для управления дронами. Чтобы предотвратить возможные атаки, работу интернета временно ограничивают.

Эта мера связана с недавними событиями: за последние две недели беспилотники дважды пытались атаковать промышленные объекты в Уфе и Салавате. Силы ПВО успешно отразили все атаки.

Дополнительно глава региона ввёл запрет на публикацию фотографий и видеозаписей, на которых запечатлены дроны или последствия их атак. Это сделано для того, чтобы не помогать противнику корректировать свои действия.