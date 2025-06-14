В Башкирии снизилось число жалоб на коллекторов

В Башкирии наметилась любопытная статистика: граждане стали реже жаловаться на незаконные действия коллекторов. За первые четыре месяца 2025 года поступило всего 275 таких сигналов, что почти на 19% меньше прошлогодних показателей, пишет РБК-Уфа.

Эта тенденция не возникла на пустом месте. За весь 2024 год число обращений сократилось на четверть по сравнению с 2023-м: 857 против 1143.

Взыскатели, будто получив холодный душ из штрафов, заметно сбавили обороты. За прошлый год им выписали 169 постановлений, а сумма финансовых санкций достигла 7,4 миллиона рублей. С учётом выписанных штрафов коллекторские агентства в итоге заплатили государству 8,2 миллиона.

Официально в ФССП считают, что дело в разъяснительной работе с населением. Эксперты добавляют: свою роль сыграл и закон о банкротстве физлиц, который сделал услуги коллекторов менее востребованными. Люди теперь чаще выбирают списание долгов, а не диалог с взыскателями.

На этом фоне парадоксально выглядит другая цифра. Судебные приставы в первом квартале 2025-го взыскали с должников по исполнительным производствам 5,5 миллиарда рублей. Это на 37,5% больше, чем годом ранее.

Как отмечают эксперты, с 2025 года правила игры для коллекторов серьёзно ужесточились по всей стране. Теперь все агентства обязаны получать лицензию, а их руководители несут персональную ответственность за нарушения сотрудников. Кроме того, должников теперь можно законно уведомлять о просрочке через Госуслуги.

Параллельно, по данным НАПКА за первый квартал 2025 года, взыскатели стали чаще идти на уступки, чтобы вернуть хоть что-то. Средняя сумма долга, которую они готовы простить клиенту, впервые в истории превысила 100 тысяч рублей.