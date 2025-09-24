В Башкирии снизились цены на главные продукты

В башкирских магазинах с начала года упали цены на 12 ходовых продуктов. Яйца стали дешевле почти вдвое, а овощи и крупы скинули до 40%.

Поход за продуктами в Башкирии стал немного выгоднее. Согласно свежим данным Росстата, с января по середину сентября в республике подешевела дюжина базовых товаров.

Абсолютным лидером ценопада стали куриные яйца. Их стоимость упала на 46,3%, и теперь десяток в среднем можно купить за 53,79 рубля. Местные птицефабрики, по данным аналитиков, нарастили производство, что и обвалило рынок.

Заметно доступнее стал и «борщевой набор». Белокочанная капуста скинула 39,3% от своей цены, до 24,96 рубля за килограмм. Картофель потерял в стоимости 29,4%, опустившись до 33,21 рубля. Ценник на репчатый лук просел на 19,1%, а на морковь — на 8,9%.

Шлифованный рис подешевел на 12,5%, а народная любимица гречка стала доступнее на 12,1% — килограмм теперь стоит 46,36 рубля. Даже пшено сбросило 6,1% от январской стоимости.

Список пополнили и другие товары. Сливочное масло подешевело на 1,7%, подсолнечное — на 1,6%. Куриное мясо стало доступнее на 1,1%, а пищевая соль — на 3,1%.

Однако общая картина не так однозначна. Пока одни товары дешевели, другие ощутимо прибавили в цене. Как сообщает «КП-Уфа», за тот же период замороженная рыба подорожала на 15%, а говядина — на 14,6%. В топ-10 выросших в цене продуктов также попали маргарин, водка и свинина.

В целом, по данным Банка России, продовольственная инфляция в регионе замедляется. Только за август цены на продукты в Башкирии снизились на 1,04% благодаря богатому урожаю и росту предложения на рынке.