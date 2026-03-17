В Башкирии слесаря засыпало породой и затянуло в дробильную установку

В Белорецком районе Башкирии 48-летний слесарь-ремонтник предприятия «Фабрика строительного камня «Доломит» погиб при очистке вибропитателя — его засыпало породой и затянуло в механизм.

9 марта на территории Александровского подразделения предприятия произошёл несчастный случай.

По данным Гострудинспекции, работник занимался очисткой вибропитателя, подающего горную массу на щековую дробильную установку. Во время работ из бункера обрушилась налипшая порода — его завалило камнями и затянуло в дробилку. Мужчина погиб на месте.

«Обстоятельства и причины произошедшего определят по итогам расследования», — сообщила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.

26 февраля 2026 года в Стерлитамаке на территории цеха АО «БСК» произошёл ещё один несчастный случай — 57-летний слесарь-ремонтник ООО «Химремонт» лишился кисти левой руки при смазке грузового каната подъёмника. Этот инцидент также расследует Гострудинспекция.

По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, в 2024 году на предприятиях республики погибли 32 работника — на 11% меньше, чем в 2023 году (36 человек). Больше всего смертей фиксировали в машиностроении, горнодобывающей промышленности, строительстве, транспорте и связи, а также в сельском хозяйстве.

По данным Гострудинспекции, за первое полугодие 2025 года в Башкирии выявили и расследовали 37 сокрытых несчастных случаев на производстве, семь из них — со смертельным исходом. Татьяна Астрелина отмечала, что сокрытие травматизма часто связано с неоформленными трудовыми отношениями.