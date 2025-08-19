Главная » Новости
В Башкирии скончался заслуженный учитель Константин Сухов

Он прошел путь от ученика до директора в родной школе
Константин Сухов

19 августа ушел из жизни Константин Сухов — заслуженный учитель Башкортостана и бывший глава совета Зилаирского района. Ему был 71 год. О смерти сообщил глава районной администрации Борис Мелкоедов.

Константин Сухов 23 года, с 1993 по 2016 год, руководил Зилаирской средней школой. Он прошел путь от ученика до директора в родной школе. Его работа была отмечена званиями «Заслуженный учитель Республики Башкортостан» и «Почетный работник народного образования».

Помимо преподавания, Константин Сухов активно участвовал в жизни района. Местные жители трижды избирали его депутатом, позже он возглавил районный совет.

Прощание с Константином Суховым пройдет сегодня, 19 августа. Церемония начнется в 13:00 в селе Зилаир возле дома №28 по улице Пушкина.

Зилаирский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
