В Башкирии скончался заслуженный учитель Константин Сухов

Он прошел путь от ученика до директора в родной школе

19 августа ушел из жизни Константин Сухов — заслуженный учитель Башкортостана и бывший глава совета Зилаирского района. Ему был 71 год. О смерти сообщил глава районной администрации Борис Мелкоедов.

Константин Сухов 23 года, с 1993 по 2016 год, руководил Зилаирской средней школой. Он прошел путь от ученика до директора в родной школе. Его работа была отмечена званиями «Заслуженный учитель Республики Башкортостан» и «Почетный работник народного образования».

Помимо преподавания, Константин Сухов активно участвовал в жизни района. Местные жители трижды избирали его депутатом, позже он возглавил районный совет.

Прощание с Константином Суховым пройдет сегодня, 19 августа. Церемония начнется в 13:00 в селе Зилаир возле дома №28 по улице Пушкина.