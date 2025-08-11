В Башкирии скончался пострадавший при ЧП на заводе БСК

В больнице скончался 30-летний мастер, пострадавший при взрыве на заводе БСК. Общее число пострадавших в ЧП превысило 40 человек.

Один из пострадавших при взрыве на заводе «Каустик» в Стерлитамаке скончался. Информацию о смерти 30-летнего мастера по ремонту КИПиА подтвердили в Гострудинспекции Башкирии и премьер-министр республики Андрей Назаров.

Выяснилось, что ЧП зацепило не только сотрудников самой Башкирской содовой компании. По словам главы Гострудинспекции Татьяны Астрелиной, в эпицентре оказались работники еще двух подрядных организаций.

Наибольшие потери понесла уфимская фирма «Глобал-Строй», которая вела плановые работы по разгерметизации оборудования. Травмы разной степени тяжести получили 25 её сотрудников. Список пострадавших также пополнили работники стерлитамакского ООО «Химремонт».

Инцидент произошел 9 августа во время подготовки одного из комплексов к капитальному ремонту. Произошла разгерметизация трубопровода с пирогазом по сварному шву, что и привело к мощному хлопку газовоздушной смеси.

Сразу после взрыва на место были стянуты десятки спасателей и медиков. Пострадавших с химическими ожогами глаз, отёками лёгких и другими травмами эвакуировали в больницы Стерлитамака и Уфы.

Это происшествие стало крупнейшим на промышленных объектах региона за последнее время. По уточнённым данным, всего при инциденте на площадке «Каустик» пострадал 41 человек, из которых 32 были госпитализированы.

Руководство Башкирской содовой компании уже заявило о готовности оказать всю необходимую поддержку. По данным РБК, БСК пообещала выплатить пострадавшим компенсации, сумма которых может достигать 3 миллионов рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью.