В Башкирии скончался бывший замминистра экономического развития Вадим Утяшев

7 января 2026 года умер Вадим Утяшев, бывший замминистра экономического развития РБ. Прощание с государственным деятелем прошло в селе Зубово.

Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан подтвердило информацию о смерти Вадима Ириковича Утяшева. Бывший государственный служащий скончался 7 января в возрасте 47 лет. Причиной смерти названа внезапная остановка сердца. Медицинская помощь, оказанная прибывшей бригадой врачей, не принесла результата.

Утяшев родился 22 сентября 1978 года, получил образование в Московском государственном университете коммерции и защитил степень кандидата экономических наук. Государственную службу начал в 2000 году в Министерстве внешнеэкономических связей и торговли региона. В период с 2010 по 2012 год работал в Госкомитете РБ по предпринимательству, после чего два года занимал должность заместителя министра экономического развития, а затем вернулся в Госкомитет на позицию зампредседателя.

С января 2023 года Вадим Ирикович возглавлял Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства. В его ведении находилась сеть из 13 центров «Мой бизнес», функционирующих на территории региона. Под его руководством в 2024 году количество оказанных услуг превысило 15,5 тысяч, что на 22% больше показателей предыдущего периода.

Должность руководителя Агентства Утяшев оставил в октябре 2025 года. Отставке предшествовало судебное разбирательство по восстановлению в должности, которое завершилось в пользу чиновника, однако позднее он принял решение об увольнении по собственному желанию.

Прощание с Вадимом Утяшевым прошло 8 января в селе Зубово Уфимского района. Бывшие коллеги отметили вклад умершего в развитие инфраструктуры поддержки бизнеса в регионе и его профессиональные качества.

В настоящее время в Башкортостане зарегистрировано около 142 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Этот показатель превышает плановые значения, установленные на конец 2025 года. Агентство, которым руководил Утяшев, выступает основным оператором нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в республике.

Центр «Мой бизнес» Башкортостана входит в группу лидеров по медиаактивности среди российских регионов. Организация предоставляет комплексную поддержку предпринимателям и самозанятым, включая консультации по налогообложению, маркетингу и бухгалтерскому учету. В 2024 году получателями поддержки стали более 13 тысяч заявителей.