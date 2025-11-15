В Башкирии силовики отработают штурм военкомата: где пройдет операция

По легенде, вооруженная группа совершит нападение и захватит здание местного военного комиссариата. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по республике, для нейтрализации «террористов» и обеспечения безопасности объекта в район стянут значительные силы и спецтехнику правоохранительных ведомств.
В управлении подчеркнули, что мероприятие носит плановый характер и является частью регулярной подготовки. Жителей просят не поддаваться панике при виде скопления спецтранспорта и сотрудников в форме, а также доверять только официальным сообщениям от ведомств.