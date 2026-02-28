0
В Башкирии сдвинули предельный срок оплаты коммуналки — что нужно знать

С 1 марта 2026 года жители Башкирии получат дополнительные пять дней на оплату ЖКУ — крайний срок переносится с 10-го на 15-е число.
С 1 марта 2026 года в России вступают в силу поправки к Жилищному кодексу, меняющие сроки внесения платы за коммунальные услуги. Как сообщили в пресс-службе «Башкирских распределительных тепловых сетей», крайняя дата оплаты сдвигается с 10-го на 15-е число месяца, следующего за расчётным.

«За февраль 2026 года необходимо внести плату не позднее 15 марта 2026 года. Ранее крайним сроком было 10 число месяца», — уточнили в компании.

Кроме того, закон скорректировал сроки доставки квитанций — управляющие организации обязаны доставлять платёжные документы не позднее 5-го числа. Порядок передачи показаний счётчиков остаётся прежним: данные направляют до 25-го числа каждого месяца.

Оплатить услуги БашРТС без комиссии можно через личный кабинет или приложение «ЕИРЦ РБ — Мои платежи», а также через онлайн-сервис на сайте ЕИРЦ РБ.

Напомним, изменения в кодекс внёс Федеральный закон от 24.06.2025 № 177-ФЗ. Он синхронизирует график коммунальных платежей с зарплатным циклом: по закону работодатели обязаны перечислять заработную плату дважды в месяц — с 1 по 15 число и с 16 по последний день месяца. Сдвиг срока даёт гражданам больше времени на планирование бюджета.

По данным портала защиты прав потребителей РБ, новые сроки выставления квитанций и внесения платы становятся едиными для всех управляющих организаций, ТСЖ и жилищных кооперативов — ранее кодекс допускал отклонения от установленных сроков.

