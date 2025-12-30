В Башкирии с 31 декабря вводится особый противопожарный режим

С 31 декабря в Башкирии действует особый противопожарный режим. До 11 января 2026 года запускать фейерверки разрешено только на специальных площадках, а штрафы за нарушения выросли в два раза.

Правительство республики распорядилось ограничить использование пиротехники. Запускать салюты во дворах, вблизи жилых домов или в парках запрещено. Районные администрации утвердят конкретные безопасные зоны для фейерверков — использовать пиротехнику легально можно будет только там.

Под запрет попало и разведение открытого огня. Пожарить шашлыки в лесу, парке или на даче (если там нет оборудованной мангальной зоны, соответствующей нормам) не получится. Любые массовые гуляния на площадках с нарушениями пожарной безопасности также запрещены.

Цена нарушения

Инспекторы пожарного надзора и полиция перешли на усиленный режим работы. Они не будут выносить предупреждения — нарушителям сразу выпишут штраф.

Суммы в период особого режима увеличены:

Для граждан: от 10 до 20 тысяч рублей (в обычное время — от 5 тысяч).

Для должностных лиц: до 60 тысяч рублей.

Для предпринимателей: до 80 тысяч рублей.

Для компаний (юрлиц): до 800 тысяч рублей.

Власти вводят жесткие меры из-за рисков в праздничные дни. По прогнозам, в новогодних мероприятиях примут участие более 500 тысяч человек, из них 100 тысяч выйдут на улицы непосредственно в новогоднюю ночь. Это создает пиковую нагрузку на сотрудников МЧС.

Аналогичный режим действовал в регионе весной 2025 года, когда спасатели боролись с природными пожарами. Тогда запрет касался в основном сжигания сухой травы и мусора. Вне особого режима штрафы за нарушение требований пожарной безопасности для граждан варьируются от 5 до 15 тысяч рублей.