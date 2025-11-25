В Башкирии с 2026 года вырастет стоимость патента для мигрантов

Парламент Башкирии принял закон о повышении стоимости патента для иностранных граждан. С 2026 года ежемесячный платеж составит 8500 рублей вместо прежних 6300.

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии 25 ноября в трех чтениях приняли закон, изменяющий налоговую нагрузку на иностранных граждан. Документ устанавливает новый региональный коэффициент, от которого зависит итоговая стоимость патента на работу.

С 1 января 2026 года фиксированный авансовый платеж вырастет до 8500 рублей в месяц. Рост составит 35% по сравнению с текущим годом, когда иностранцы платят 6300 рублей. Основой для пересчета стало повышение регионального коэффициента с 2,0239 до 2,4924.

В профильном министерстве пояснили, что новая ставка призвана выровнять налоговые отчисления приезжих и местных жителей. Министр семьи и труда Ленара Иванова отметила, что сумма в 8500 рублей сопоставима с подоходным налогом, который удерживается с зарплат граждан России, занятых на аналогичных позициях.

Расчеты базировались на статистике доходов в сферах, где чаще всего задействованы мигранты. В строительной отрасли средняя зарплата за первое полугодие составила 52,9 тысячи рублей, в сельском хозяйстве — 68,4 тысячи. Власти также учли прогноз роста зарплат в республике на 11% к 2026 году.

Миграционный поток в республике остается значительным. В 2024 году на учет поставили 160 тысяч иностранцев, а за девять месяцев 2025 года — уже 141 тысячу. Большинство приезжих (62%) указывают целью визита именно работу. Основную массу составляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

Подобная индексация — ежегодная практика для региона. В 2024 году стоимость патента была еще ниже — 5400 рублей, в 2025-м ее подняли до 6300. Текущее повышение на 2200 рублей стало одним из самых заметных за последние годы, отражая общую экономическую динамику.