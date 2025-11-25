0
32 минуты
Новости

В Башкирии с 2026 года вырастет стоимость патента для мигрантов

Парламент Башкирии принял закон о повышении стоимости патента для иностранных граждан. С 2026 года ежемесячный платеж составит 8500 рублей вместо прежних 6300.
пятитысячные купюры на столе
©News-bash

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии 25 ноября в трех чтениях приняли закон, изменяющий налоговую нагрузку на иностранных граждан. Документ устанавливает новый региональный коэффициент, от которого зависит итоговая стоимость патента на работу.

С 1 января 2026 года фиксированный авансовый платеж вырастет до 8500 рублей в месяц. Рост составит 35% по сравнению с текущим годом, когда иностранцы платят 6300 рублей. Основой для пересчета стало повышение регионального коэффициента с 2,0239 до 2,4924.

В профильном министерстве пояснили, что новая ставка призвана выровнять налоговые отчисления приезжих и местных жителей. Министр семьи и труда Ленара Иванова отметила, что сумма в 8500 рублей сопоставима с подоходным налогом, который удерживается с зарплат граждан России, занятых на аналогичных позициях.

Расчеты базировались на статистике доходов в сферах, где чаще всего задействованы мигранты. В строительной отрасли средняя зарплата за первое полугодие составила 52,9 тысячи рублей, в сельском хозяйстве — 68,4 тысячи. Власти также учли прогноз роста зарплат в республике на 11% к 2026 году.

Миграционный поток в республике остается значительным. В 2024 году на учет поставили 160 тысяч иностранцев, а за девять месяцев 2025 года — уже 141 тысячу. Большинство приезжих (62%) указывают целью визита именно работу. Основную массу составляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

Подобная индексация — ежегодная практика для региона. В 2024 году стоимость патента была еще ниже — 5400 рублей, в 2025-м ее подняли до 6300. Текущее повышение на 2200 рублей стало одним из самых заметных за последние годы, отражая общую экономическую динамику.

Похожие записи
0
25.11.2025
Новости

Госсобрание Башкирии продлило льготу по транспортному налогу для участников СВО

кошелек с пятитысячными купюрами
Депутаты Башкирии приняли закон: участники СВО и их семьи не будут платить налог на авто за 2025 год. Льгота коснется машин любой мощности.
0
24.11.2025
Новости

Закон об обязательном трудоустройстве выпускников медвузов: подробности и сроки

врач с молодым специалистом
Минздрав установил правила обязательной работы выпускников медвузов, срок зависит от специальности и региона.
0
21.11.2025
Новости

Курултай Башкирии внес в Госдуму проект о защите религиозных символов

портфель чиновника на столе
Государственное Собрание Башкортостана внесло в Госдуму законопроект, запрещающий публичную демонстрацию культовых зданий без их религиозных атрибутов.
0
20.11.2025
Новости

В Башкирии «Почту России» поддержат новыми льготами

сортировка почты
Парламент республики готовит законопроект о снижении транспортного и имущественного налогов для почтовиков на 50% ради сохранения сельских отделений
-1
17.11.2025
Новости

«Рискуют собой каждый день»: в Башкирии особую категорию бойцов СВО признают ветеранами

курултай башкирии
В Башкирии готовят поправки в законодательство, которые предоставят статус ветеранов боевых действий военнослужащим из спасательных формирований, занятым разминированием территорий в зоне СВО.
0
15.11.2025
Экономика

У жителей Башкирии есть две недели на уплату налогов

деньги, рубли, калькулятор
Жителям Башкирии необходимо уплатить имущественные, транспортный и земельный налоги, а также НДФЛ за 2024 год до 1 декабря. Узнайте, какие санкции грозят неплательщикам и какими способами можно провести оплату.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.