В Башкирии с 1 марта введут новые правила оформления вывесок на русском языке

С 1 марта в Башкортостане вступают в силу новые правила для вывесок и названий ЖК: кириллица становится обязательной, а латиница — только дополнением.

С 1 марта в Башкортостане, как и по всей стране, меняются стандарты оформления информационных табличек, вывесок и названий новых строительных объектов. Информацию об этом распространила пресс-служба республиканского Госсобрания.

Кого коснутся новые правила для вывесок в Башкирии

Председатель башкирского парламента Константин Толкачев уточнил, что изменения затронут застройщиков, а также бизнес в сфере услуг и торговли. Теперь все указатели и вывески, предназначенные для потребителей, обязаны быть на русском языке.

Использование государственных языков республик в оформлении разрешается, однако текст должен полностью соответствовать русскому варианту по смыслу и визуальному исполнению. Иностранные языки на вывесках теперь могут присутствовать исключительно в качестве дополнительной информации к основному русскоязычному тексту.

Почему застройщикам Уфы запретили латиницу в названиях ЖК

Строительную отрасль ждут дополнительные нововведения. Наименования возводимых жилых комплексов теперь должны прописываться только с использованием кириллического алфавита. При этом переименовывать уже сданные объекты не потребуется — они сохранят свои прежние названия.

По словам спикера Госсобрания, закон направлен на то, чтобы помочь жителям лучше ориентироваться в пространстве, а также на поддержку использования русского языка в городской среде.

Нужно ли переводить известные бренды на русский язык

Глава комиссии региональной Общественной палаты по защите прав граждан Булат Сафин разъяснил детали новых правил. Зарегистрированные товарные знаки (к примеру, WILDBERRIES) под действие ограничений не попадают. Но если пункт выдачи заказов добавит на табличку иностранные фразы, не являющиеся частью товарного знака, их придется перевести на русский.

Как избежать судов за авторские права из-за вывесок

Сафин также обратил внимание предпринимателей на возможные риски, связанные с авторским правом. Переводя иностранное название на русский язык для новой вывески, предприниматель может использовать уже зарегистрированное другим лицом фирменное наименование, что может привести к судебным разбирательствам.

В Уфе ранее уже поднимался вопрос об использовании иностранных названий на вывесках. В прошлом году городские власти обращали внимание предпринимателей на необходимость приведения вывесок к единому дизайн-коду, который, помимо визуальной эстетики, подразумевал приоритет государственного языка.