В Башкирии рыбак выудил гигантского леща

Житель Башкирии Назиф Давлетов поймал гигантского леща весом около 4 кг в Старобалтачево

Башкирский рыбак, выходя на рыбалку, явно не ожидал такого поворота. Настоящего водного гиганта — леща размером с небольшого ребёнка — вытащил житель Старобалтачево Назиф Давлетов. Об этом сообщает местное издание «Балтач таннары».

Огромная рыба потянула примерно на 4 килограмма.

Назиф признался нашим коллегам, что в одиночку не справился — пришлось звать на помощь соседей. Мужчины втроём еле вытащили крупного речного обитателя из воды.

«За всю жизнь такую махину первый раз поймал», — не скрывает удивления счастливчик-рыболов.

Для справки: обычно лещи в природе вырастают максимум до 6-7 кг, но и трёхкилограммовый экземпляр уже считается трофеем.

Интересно, сколько котлет можно приготовить из такого исполина? Явно хватит на всю деревню. Хотя, возможно, Назиф решит засушить добычу и повесить на стену — чтоб соседи завидовали. Мы бы так и сделали.