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В Башкирии Руслан Абдрахманов назначен главой администрации Благовещенска

В Благовещенске официально назначен новый глава администрации. Им стал Руслан Абдрахманов, который ранее исполнял обязанности сити-менеджера. Депутаты городского Совета поддержали его кандидатуру единогласно.
Руслан Абдрахманов
©https://t.me/karabanova_an

В башкирском Благовещенске городскую администрацию официально возглавил Руслан Абдрахманов. Как сообщила в соцсетях глава районной администрации Анна Карабанова, депутаты местного Совета приняли решение единогласно.

Абдрахманов обошёл двух других претендентов на этот пост — замглавы администрации Благовещенского района Александра Бурунова и главного инженера районного отделения «БашРТС» Егора Краснова.

С июля этого года чиновник уже руководил городом в статусе временно исполняющего обязанности. Этот пост освободился после того, как по собственному желанию ушёл в отставку предыдущий сити-менеджер Сергей Завгородний, занимавший кресло с декабря 2019 года.

До того, как примерить на себя роль руководителя, с 2023 года Руслан Абдрахманов работал управляющим делами городской администрации, так что со всеми внутренними процессами он знаком не понаслышке.

Часто задаваемые вопросы
- Какие ключевые проекты и задачи стоят перед новым главой города?
Новому сити-менеджеру предстоит курировать несколько важных для города инициатив:

Строительство нового детского сада. В Благовещенске построят коррекционное дошкольное учреждение, которое заменит старейший детский сад «Улыбка». Решение о строительстве было принято главой Башкирии Радием Хабировым в 2024 году, а начало работ запланировано на 2026 год.

Запуск нового производства. В городе появится технопарк стоимостью 500 млн рублей для выпуска деталей для газотурбинных двигателей. Этот проект позволит создать до 50 новых рабочих мест и снизить зависимость от импортных комплектующих.

Решение инфраструктурных проблем. Город сталкивается с определёнными вызовами, в частности, с проблемами в работе канализационных систем, что требует внимания со стороны администрации.
- Есть ли у города недавние достижения, на которые новый мэр сможет опереться?
Да, у Благовещенска есть заметные успехи. Город впервые вошел в число лидеров по Индексу качества городской среды, который составляет Минстрой РФ. Кроме того, статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) помогает привлекать в Благовещенск крупные инвестиционные проекты, такие как строительство нового технопарка.
- Что известно о его предшественнике?
Предыдущий глава администрации, Сергей Завгородний, занимал этот пост с декабря 2019 года. Примечательно, что он был переназначен на эту должность в ноябре 2024 года, однако спустя всего несколько месяцев, в июле 2025 года, ушел в отставку по собственному желанию.
Благовещенск назначения в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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