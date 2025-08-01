В Башкирии Руслан Абдрахманов назначен главой администрации Благовещенска

В башкирском Благовещенске городскую администрацию официально возглавил Руслан Абдрахманов. Как сообщила в соцсетях глава районной администрации Анна Карабанова, депутаты местного Совета приняли решение единогласно.
Абдрахманов обошёл двух других претендентов на этот пост — замглавы администрации Благовещенского района Александра Бурунова и главного инженера районного отделения «БашРТС» Егора Краснова.
С июля этого года чиновник уже руководил городом в статусе временно исполняющего обязанности. Этот пост освободился после того, как по собственному желанию ушёл в отставку предыдущий сити-менеджер Сергей Завгородний, занимавший кресло с декабря 2019 года.
До того, как примерить на себя роль руководителя, с 2023 года Руслан Абдрахманов работал управляющим делами городской администрации, так что со всеми внутренними процессами он знаком не понаслышке.
Строительство нового детского сада. В Благовещенске построят коррекционное дошкольное учреждение, которое заменит старейший детский сад «Улыбка». Решение о строительстве было принято главой Башкирии Радием Хабировым в 2024 году, а начало работ запланировано на 2026 год.
Запуск нового производства. В городе появится технопарк стоимостью 500 млн рублей для выпуска деталей для газотурбинных двигателей. Этот проект позволит создать до 50 новых рабочих мест и снизить зависимость от импортных комплектующих.
Решение инфраструктурных проблем. Город сталкивается с определёнными вызовами, в частности, с проблемами в работе канализационных систем, что требует внимания со стороны администрации.