В Башкирии Руслан Абдрахманов назначен главой администрации Благовещенска

В Благовещенске официально назначен новый глава администрации. Им стал Руслан Абдрахманов, который ранее исполнял обязанности сити-менеджера. Депутаты городского Совета поддержали его кандидатуру единогласно.

В башкирском Благовещенске городскую администрацию официально возглавил Руслан Абдрахманов. Как сообщила в соцсетях глава районной администрации Анна Карабанова, депутаты местного Совета приняли решение единогласно.

Абдрахманов обошёл двух других претендентов на этот пост — замглавы администрации Благовещенского района Александра Бурунова и главного инженера районного отделения «БашРТС» Егора Краснова.

С июля этого года чиновник уже руководил городом в статусе временно исполняющего обязанности. Этот пост освободился после того, как по собственному желанию ушёл в отставку предыдущий сити-менеджер Сергей Завгородний, занимавший кресло с декабря 2019 года.

До того, как примерить на себя роль руководителя, с 2023 года Руслан Абдрахманов работал управляющим делами городской администрации, так что со всеми внутренними процессами он знаком не понаслышке.