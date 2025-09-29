В Башкирии родителям пригрозили штрафами за ночные прогулки детей

В Башкирии «комендантский час» для подростков теперь начинается в 22:00.

С 1 октября в Башкирии подросткам до 17 лет запрещено находиться на улице и в общественных местах без сопровождения родителей с 22:00 до 06:00. Ранее ограничение начинало действовать с полуночи.

По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, это сделано для безопасности детей. Осенью световой день становится короче, и в темное время суток на улице возрастают риски, в том числе вероятность ДТП. Новые правила призваны защитить подростков от несчастных случаев.

Закон в первую очередь обращен к родителям и напоминает об их ответственности. Если подростка до 17 лет застанут одного на улице в запрещенное время, его родителям или законным представителям грозит административный штраф — от 500 до 2 тысяч рублей.