В Башкирии разработают правила для владельцев бойцовых собак из-за жалоб жителей

Депутаты Госсобрания Башкирии готовят новые правила и ограничения для владельцев бойцовых собак. Тотального запрета не будет, но держать питбуля в квартире станет сложнее.

Власти Башкирии займутся проблемой содержания бойцовых собак в многоквартирных домах. Госсобрание республики получило поручение разработать четкие требования для владельцев таких животных. Решение приняли после многочисленных обращений от жителей, которые боятся за свою безопасность.

Люди жалуются, что соседи держат в обычных квартирах по несколько крупных и агрессивных собак. Из-за этого жильцы боятся входить в подъезд, пользоваться лифтом и отпускать детей на улицу без сопровождения. По словам спикера парламента Константина Толкачева, постоянный страх провоцирует конфликты между соседями.

Полностью запрещать содержание бойцовых собак не будут. Вместо этого депутаты установят ясные правила. Среди возможных мер:

Ограничить количество животных в одной квартире.

Ввести особые требования для содержания определенных пород.

Обязать владельцев соблюдать дополнительные меры предосторожности.

Для разработки правил привлекут кинологов, юристов и общественников, а также изучат опыт других регионов России.

Это уже не первая мера по усилению контроля. В марте прошлого года в республике ужесточили наказание за выгул собак без поводка и намордника — штраф вырос до 4000 рублей.