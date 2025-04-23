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В Башкирии разоблачили сгенерированное нейросетью интервью военного комиссара

Видео с ложными заявлениями о «переманивании добровольцев» активно распространялось в интернете
военком Блажевич
©БСТ

В Башкирии разоблачили фейковое интервью военного комиссара республики Михаила Блажевича, распространившееся в сети. По данным телеграм-канала «Фактчекинг по-башкирски», видео оказалось полностью сгенерированным при помощи нейросети.

В поддельном ролике Блажевич якобы рассказывает о переманивании добровольцев в другой регион из-за более высоких денежных выплат. Военный комиссариат Башкортостана официально подтвердил, что видеозапись является подделкой и не имеет отношения к реальным заявлениям военкома.

RuTube

Эксперты отмечают, что современные технологии позволяют создавать все более убедительные фейки, вводящие людей в заблуждение. Представители комиссариата призвали граждан тщательно проверять информацию перед её распространением.

На самом деле последнее официальное выступление Блажевича датируется 22 октября 2020 года, когда он комментировал организацию осеннего призыва в республике.

— Сразу видно что сгенерировано, я в такой же программе песню делал. Не всему нужно верить, что есть в интернете, — написал в соцсетях Алмаз С.

— Так этих фейков никак не уничтожить, они как тараканы вылазят, — возмущается Георгий.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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