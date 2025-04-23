В Башкирии разоблачили сгенерированное нейросетью интервью военного комиссара

Видео с ложными заявлениями о «переманивании добровольцев» активно распространялось в интернете

В Башкирии разоблачили фейковое интервью военного комиссара республики Михаила Блажевича, распространившееся в сети. По данным телеграм-канала «Фактчекинг по-башкирски», видео оказалось полностью сгенерированным при помощи нейросети.

В поддельном ролике Блажевич якобы рассказывает о переманивании добровольцев в другой регион из-за более высоких денежных выплат. Военный комиссариат Башкортостана официально подтвердил, что видеозапись является подделкой и не имеет отношения к реальным заявлениям военкома.

Эксперты отмечают, что современные технологии позволяют создавать все более убедительные фейки, вводящие людей в заблуждение. Представители комиссариата призвали граждан тщательно проверять информацию перед её распространением.

На самом деле последнее официальное выступление Блажевича датируется 22 октября 2020 года, когда он комментировал организацию осеннего призыва в республике.

— Сразу видно что сгенерировано, я в такой же программе песню делал. Не всему нужно верить, что есть в интернете, — написал в соцсетях Алмаз С.