0
3 часа
Новости

В Башкирии расширят сеть центров по развитию беспилотных систем

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал постановление о расширении госпрограммы развития промышленности — в неё включили задачу по созданию сети научно-производственных центров в сфере беспилотных авиационных систем.
©Радий Хабиров / ВКонтакте

Правительство республики расширило региональную программу развития промышленности. Премьер-министр Андрей Назаров подписал соответствующее постановление, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Блок целей госпрограммы дополнен новым пунктом — формированием сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области беспилотных авиационных систем. Предполагается, что каждый из таких центров обеспечит замкнутый производственный цикл: от проектирования и опытных испытаний до получения сертификатов и запуска серийного выпуска продукции.

В реализации госпрограммы задействованы Фонд развития промышленности республики, Центр содействия инновациям, Корпорация развития РБ и АНО «Беспилотные объединённые технологии». Курс на приоритетное развитие отрасли задан указом президента России о национальных целях развития — до 2030 года и в перспективе до 2036-го.

Напомним, по данным РБК Уфа, Башкирии планируется выделить из федеральной казны в 2026 году 2,618 млрд рублей на создание научно-производственного центра испытаний и компетенций в области технологий БАС. Всего на эти цели пяти регионам страны предполагается направить 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что статус резидента научно-производственного центра в Башкирии получила 21 компания; в предыдущем году ими было произведено более 9 тысяч беспилотных летательных аппаратов и свыше 850 тысяч электродвигателей для них. В 2026 году запланировано оснащение центра современным оборудованием за счёт федеральной субсидии.

По данным РБК, научно-производственные центры по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» созданы уже в 27 регионах страны, их резидентами стали более 420 компаний-разработчиков, производителей и заказчиков беспилотников; до 2030 года число таких центров должно вырасти до 48.

К слову, в 2026 году в Башкирии планируется создание двух посадочных площадок для беспилотников, а к 2030 году их число должно вырасти до десяти.

Похожие записи
0
08.04.2026
Новости

«Вы становитесь в конец очереди»: в Башкирии объяснили, что делать, если 112 недоступен во время атаки дронов

девушка разговаривает по телефону
Госкомитет Башкирии по ЧС объяснил, почему в день атаки беспилотников на Уфу жительница республики не смогла дозвониться до единой службы спасения. Причина — перегрузка Системы-112 из-за резкого роста числа обращений.
-1
02.04.2026
Новости

Жителям Уфы рассказали о порядке компенсаций после атаки БПЛА

полицейские на месте происшествия
После утренней атаки беспилотников на Уфу городские власти разъяснили порядок действий для жителей, чьё имущество пострадало. Схема компенсаций для владельцев автомобилей принципиально отличается от выплат за повреждённое жильё.
0
02.04.2026
Происшествия

В Уфе после атаки беспилотников развернули пункт временного размещения

пункт временного размещения в школе
После утренней атаки БПЛА на Уфу 2 апреля для пострадавших жителей открыли пункт временного размещения на базе образовательного учреждения. Об этом сообщила администрация Ленинского района.
0
02.04.2026
Дороги и транспорт

После попадания беспилотника в жилой дом в Уфе перекрыли дорогу и отменили автобусные маршруты

автомобиль гибдд с включенным проблесковыми маячками
2 апреля в Уфе на улице Гафури власти ввели временное ограничение дорожного движения после удара беспилотника по жилому дому. Движение по трём автобусным маршрутам прекращено до особого уведомления.
0
02.04.2026
Происшествия

В результате атаки БПЛА в Уфе повреждены несколько квартир на улице Гафури

погоны прокуратуры
Беспилотник повредил многоквартирный дом в Уфе — повреждены несколько квартир. Прокуратура Башкирии взяла ситуацию на контроль и организовала горячую линию для жителей.
0
02.04.2026
Новости

В Башкирии 2 апреля ввели режим беспилотной опасности, аэропорт Уфы приостановил работу

аэропорт уфа с улицы
В Республике Башкортостан 2 апреля в 5:30 по местному времени объявили режим беспилотной опасности и приостановили полёты в аэропорту Уфы. Об этом сообщил Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.
0
02.04.2026
Происшествия

Глава Башкирии рассказал об атаке БПЛА в Уфе

солдат с пулеметом
Несколько украинских беспилотников перехвачены на подлёте к нефтеперерабатывающим предприятиям Уфы ранним утром 2 апреля. Об атаке сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.