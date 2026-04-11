В Башкирии расширят сеть центров по развитию беспилотных систем

Правительство республики расширило региональную программу развития промышленности. Премьер-министр Андрей Назаров подписал соответствующее постановление, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Блок целей госпрограммы дополнен новым пунктом — формированием сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области беспилотных авиационных систем. Предполагается, что каждый из таких центров обеспечит замкнутый производственный цикл: от проектирования и опытных испытаний до получения сертификатов и запуска серийного выпуска продукции.

В реализации госпрограммы задействованы Фонд развития промышленности республики, Центр содействия инновациям, Корпорация развития РБ и АНО «Беспилотные объединённые технологии». Курс на приоритетное развитие отрасли задан указом президента России о национальных целях развития — до 2030 года и в перспективе до 2036-го.

Напомним, по данным РБК Уфа, Башкирии планируется выделить из федеральной казны в 2026 году 2,618 млрд рублей на создание научно-производственного центра испытаний и компетенций в области технологий БАС. Всего на эти цели пяти регионам страны предполагается направить 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что статус резидента научно-производственного центра в Башкирии получила 21 компания; в предыдущем году ими было произведено более 9 тысяч беспилотных летательных аппаратов и свыше 850 тысяч электродвигателей для них. В 2026 году запланировано оснащение центра современным оборудованием за счёт федеральной субсидии.

По данным РБК, научно-производственные центры по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» созданы уже в 27 регионах страны, их резидентами стали более 420 компаний-разработчиков, производителей и заказчиков беспилотников; до 2030 года число таких центров должно вырасти до 48.

К слову, в 2026 году в Башкирии планируется создание двух посадочных площадок для беспилотников, а к 2030 году их число должно вырасти до десяти.