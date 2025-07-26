В Башкирии расширили льготную ипотеку: кто теперь может купить жильё по сниженной цене

В Башкирии значительно расширили список граждан, которые могут приобрести жильё по льготной стоимости. В программу добавили многодетные семьи, IT-специалистов и еще несколько категорий. Рассказываем, кто и на каких условиях может улучшить жилищные условия с помощью государства

В Башкирии стало проще приобрести собственную недвижимость благодаря расширению региональной программы, оператором которой выступает Фонд развития жилищного строительства (ФРЖС). Согласно нормативному акту, вступившему в силу 30 апреля 2025 года, список льготников был существенно дополнен, сообщает пресс-служба регионального Минстроя. Теперь претендовать на квартиры по ценам ниже рыночных могут:

Родители трёх и более детей (возраст старшего — до 18 лет, или до 23 лет, если он учится очно).

Семьи, воспитывающие детей в возрасте до семи лет.

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.

Обладатели материнского капитала.

Граждане со статусом «Ветеран труда».

Сотрудники аккредитованных IT-компаний.

Жители домов, включённых в программы комплексного развития территорий.

По словам исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры РБ Артема Ковшова, расширение программы поможет большему числу семей, особенно из уязвимых категорий, решить квартирный вопрос.

Фонд уже предлагает готовые квартиры в Уфе, Стерлитамаке, Кумертау, Октябрьском и Дюртюлях. Минимальная стоимость квадратного метра составляет 61 тысячу рублей. С 2014 года организация ввела в эксплуатацию почти миллион квадратных метров жилья.

Эти меры поддержки особенно актуальны, учитывая, что по данным Росстата, ввод жилья в Башкирии в январе-мае 2025 года снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ответы на главные вопросы о новых льготах

Мы собрали ответы на самые частые вопросы о новых жилищных программах в регионе.

Это новая ипотечная программа?

Не совсем. Речь идёт о региональной мере поддержки, которая позволяет купить жильё у государственного Фонда развития жилищного строительства (ФРЖС) по цене ниже рыночной (от 61 тыс. рублей за кв. м). Это не классическая банковская ипотека, а возможность приобрести квартиру по льготной стоимости. Эту квартиру затем можно купить, в том числе, с помощью ипотечного кредита.

Кроме того, в Башкирии действует программа «Жилстройсбережения». Её участники копят средства на специальном счёте, а республика добавляет к их взносам премию. По окончании срока накопления можно получить льготный кредит по ставке 5,5–7%.

Спрос на IT-ипотеку теперь вырастет?

Необязательно. Включение IT-специалистов в региональную программу — это дополнительная поддержка. Однако спрос на федеральную IT-ипотеку в Башкирии в 2025 году, наоборот, резко сократился. По данным Минцифры, с начала года было подано в 3,2 раза меньше заявок, чем за тот же период 2024 года, а количество выданных кредитов упало в пять раз.

«Семейная ипотека» на вторичное жильё действует в Уфе?

Нет, и это важный момент. С 1 апреля 2025 года «Семейную ипотеку» на вторичном рынке распространили на малые города, где ведётся мало нового строительства. В программу вошли 14 населённых пунктов: Баймак, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Давлеканово, Ишимбай, Мелеуз, Туймазы, Янаул, Агидель, Межгорье, Кумертау, Салават и Сибай. Крупные города, как Уфа и Стерлитамак, в эту программу не входят. Воспользоваться предложением могут семьи с ребёнком до шести лет. Квартира должна находиться в доме не старше 20 лет, не признанном аварийным.

А есть ли льготы на покупку жилья в сёлах?

Да, в регионе работает программа «Сельская ипотека». Она позволяет взять кредит по ставке до 3% годовых. По её условиям можно приобрести квартиру в новостройке высотой не более пяти этажей. Дом должен находиться в одном из опорных населённых пунктов, список которых утверждён правительством республики.

Чем региональная программа для многодетных отличается от федеральной «Семейной ипотеки»?

Это разные механизмы поддержки.

Федеральная «Семейная ипотека» — это кредит в банке по сниженной ставке (до 6%), разницу государство компенсирует банку.

Новая региональная льгота — это право купить готовую квартиру напрямую у государственного фонда (ФРЖС) по заниженной цене, что уменьшает итоговую сумму кредита.