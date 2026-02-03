В Башкирии распространяется фейк о менингите

Минздрав Башкирии предупредил о фейковых письмах про менингококковую инфекцию в госпитале ветеранов. Эпидемиологическая обстановка в республике остается под контролем.

В медучреждения Башкирии разослали поддельное письмо про опасную инфекцию. 3 февраля 2026 года Минздрав региона опроверг эту информацию.

По данным ведомства, мошенники распространяют фиктивный документ от имени министерства. В нем говорится о зафиксированном случае менингококковой инфекции в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн Уфы. Авторы фальшивки призывают принять дополнительные противоэпидемические меры.

В Минздраве категорично заявили: никаких официальных бумаг с таким содержанием ведомство не направляло. Ситуация с менингококковой инфекцией в Башкортостане стабильная, все показатели находятся под наблюдением специалистов.

Медикам и жителям рекомендуют быть внимательными к сомнительным сообщениям. Достоверность любой информации следует уточнять через официальные ресурсы министерств — их сайты и аккаунты в соцсетях.