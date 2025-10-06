В Башкирии работают восемь официальных народных целителей

Минздрав Башкирии расширил список официальных народных целителей до восьми человек. Теперь в Уфе и районах можно легально сходить к костоправу или травнику.

В Башкирии восемь человек получили официальное разрешение на занятие народной медициной. Минздрав республики внес их в специальный реестр, чтобы жители могли обращаться к проверенным специалистам и не рисковать здоровьем, попадая к шарлатанам.

Найти официального целителя можно не только в столице. Трое из них принимают в Уфе, остальные пятеро — в Туймазах, Белорецке, а также в селах Верхние Татышлы (Татышлинский район), Акбердино (Иглинский район) и деревне Байтурово (Мишкинский район). В зависимости от специалиста, выданные им разрешения действуют до 2026 или 2030 года.

В перечень услуг входят лечение травами, мануальная терапия позвоночника, иглорефлексотерапия, а также натуропатические практики с использованием ароматических масел. Некоторые целители применяют прижигание полынными конусами, методы этнокультурной психокоррекции и лечебную йогу.